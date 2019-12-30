Son iki gününe girdiğimiz 2019 yılının en önemli gelişmesi nedir desem ne cevap verirsiniz?

Haklısınız, trendtopic listemiz oldukça kalabalık. Öyle ha deyince verilecek bir yanıt değil.

Bir defa herkesin öncelikleri, ilgi alanları farklı...

Kimimiz Galatasaray'ın şampiyonluğunu, diğerimiz muhalefetin İstanbul ve Ankara'da moral bulmasını sağlayan yerel seçim sonuçlarını listenin başına koyacaktır. Şeyma Subaşı'nın kitabı ya da plastik poşet ilkelliğinin terk edilmesi de fena konular değil.

TRT ekranlarında yıllarca Telekutu yarışmasıyla yüzümüzü güldüren rahmetli Cenk Koray yaşasa eminim o da 2019'u "19" mucizesi gözüyle yorumlardı...

Bir politika yazarı olarak her sene sonu yaptığımız bu muhasebelerde önceliğim, geleceği de etkileyecek sonuçları olan gelişmelerden yana.

Bu açıdan 2019'dan aklımda kalan Barış Pınarı Harekâtı oldu.

Çünkü Türkiye bu harekâtla, ABD'nin yılardır Suriye'nin kuzeyinde kurmaya çalıştığı PKK devleti projesine son noktayı koydu. TSK, ABD Başkanı'nın "Yapmayın, bedeli olur" dediği mektubuna cevaben, Amerikan askerleri tarafından korunan PKKYPG'nin fiili durum yarattığı alana bir kaç saat içinde girdi! Birileri de "mal mal" bakmakla yetindi.

Bu gelişme bir askeri başarıdan çok bir "iddianın ilanı" olması açısından beni ilgilendiriyor.

Zira Doğu Akdeniz'deki net tutumumuz, Libya ile yaptığımız anlaşma ve yerli otomobil hamlesiyle tamamlanan bu iddia, sonraki yıllarda Türkiye için özgüvenli bir aktör olmasını sağlayacak.

2020'den beklentimse net. Bugün sömürge aydını refleksiyle yine bir umudumuzu suya düşürmeye çalışanların da Türkiye kazanınca kaybedecekleri histerisinden kurtulmaları. Sahi, 2019'unkini buluruz da, siz bana bunların olayı nedir, asıl onu söyleyin.

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Bugün de başkasının yerine utandık...

İstanbul Boğazı'ndaki son gemi kazasıyla ilgili üretilen komplo teorileriyle kafa bulmak için geçen gün şunları yazmıştım:

"Beyler benden duymuş olmayın ama Liberya bandıralı geminin kaptanı da Rizeliymiş diyorlar."

Liberya'yı Libya sanan diplomasi yazarlarımızdan sonra İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da topa girmiş. Beyefendiye göre geminin kaptanı Romen Gheorghita Pantelimon meğer Erdoğan'ın hemşerisiymiş!

Hadi biz idare ediyoruz da... Umarım Türkiye'nin yönetimine talip olan bu şahsiyetlerin tweetlerini başka dillere çevirmiyorlardır.