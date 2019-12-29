"Türkiye'nin otomobili", sorunları aslında kendileriyle olan huysuz ve huzursuz azınlık dışında her kesimden vatandaşın takdirini topladı.

Aklı başında, bilime güvenen, geleceğini bu topraklarda gören, kendine ve kültürüne yabancılaşmamış herkes umutlu.

Havaya biraz da şaşkınlık hali hakim.

Normal.

Zira kabul edelim ki, kimse bu kadarını beklemiyordu!

Bu şaşkınlığın nedeni de sanırım, projenin başlarında, 2018 yılında medyada yer alan fotoğraflardı. Hyundai'yi andıran üzerlerinde sarı ve beyaz çizgilerin olduğu siyah otomobilleri hatırlamışsınızdır.

İşte hayallerimizi yıpratan biraz da, CHP yandaşı medyanın bu ilk prototiplerin, yerli otomobilin son şekli olduğuna dair manipülasyonuydu.

Ziyanı yok.

Bizler bu işbirlikçi sömürge aydınlarını unutmayacağız. Ama günün sonunda herkes kişinin lafına değil işine bakar.

Ve ortaya çıkan iş de harika!

Avrupa basını bile Türkiye'nin girişiminin dengeleri etkileyeceğini kabul ediyor.

Bu saatten sonra bize düşen de iş yapmak, mesela, ulusal markamızın küresel yarıştaki imajına nasıl katkı sağlayacağımıza kafa yormak olmalı.

Çünkü ekmek hakikaten aslanın ağzında.

Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la da görüşen Elon Musk Tesla'sını uzaya gönderip imajın dibine vurmuştu.

Acaba biz de Türkiye'nin otomobillerinden bir akıncı konvoy kurup Viyana kapılarına mı göndersek?

Ya da kırmızı SUV'u iki tane atak helikopteriyle Beyaz Saray'ın bahçesine inidirip, Başkan Donald Trump'a bir Noel hediyesi mi versek?

***



Aç aç aç Della Miles'i aç



Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok sanatçının vokalistliğini yapan ve 2018 yılında Müslüman olup, Türkiye'ye yerleşen Amerikalı sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Tebrikler Türkiye. Seninle gurur duyuyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ilk talep benden. Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum."

***



Sen kimin yandaşısın?



CHP yandaşı medya diyoruz ama kimi meslektaşlarımızın halleri partiden daha acıklı.

Baksanıza, "istemezük" cephesinin liderliğine oynayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bile Türkiye'nin yerli otomobil projesine direnemeyeceğini anladı. Sosyal medya hesabından desteğini açıkladı.

Basının kraldan çok kralcı amigoları hâlâ histeri nöbetleri geçirmekle meşguller.

Çocuklar gibi, ortak hevesimize kulp takmaya çalışıyorlar. Düşünün, "dikiz aynası yok ki" bile dediler!

Yetmedi, hâlâ ülkenin ortak bir projesine umutla bakan meslektaşlarını "yandaşlıkla" suçluyorlar.

Evet, biz Türkiye'nin çıkarlarına hizmet edenlerin yandaşıyız? Bu da bir tercih değil, gazeteci olarak görevimiz.

Peki ya siz?

Türkiye'nin hamlesi üstüne elektrikli otomobil planlarını revize eden Almanya'nın mı?