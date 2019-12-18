MHP Lideri Devlet Bahçeli dün yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Libya politikasına destek verdi.".Bahçeli, bu perspektifesahip iktidarın karşısında yeralanları ise şu sözlerle hedef aldı:

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Devlet Bahçeli'nin sözlerinin muhataplarını hepimiz biliyoruz.FETÖ söylemleriyle yola çıkan, hedefleri de iktidardan olmaktan ziyade iktidardan kıl kopartmak olan malum çevreler üzerinde durmak vakit kaybından başka bir şey değil.Ancak, ülkede ana muhalefeti pozisyonunda olan CHP için böyle bir lüksümüz yok.Zira Cumhuriyetin kurucu partisinin başındaki isim olan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında açıkça 100 yıldır yan yana duran "i" yanında saf tutuyor.Kılıçdaroğlu, Türkiye hükümetinin, Libya'daki meşru aktörlerle yaptığı ve ülkenin çıkarına olan anlaşmadan doğan haklarını Yunanistan'dan bile daha ateşli şekilde reddediyor.

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Kemal Bey'in "" çıkışını teorize etmekse, yıllarca her demokratik talebi "" diye yaftalayanlara kalıyor.Aydın Doğan'ın hayaleti gibi Hürriyet'te dolaşan Ertuğrul Özkök o günleri çabuk unutanlardan... Geçen şu satırları kaleme almıştı.Bu "" bir yerlerden hatırlıyoruzdeğil mi?