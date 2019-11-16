Cumhurbaşkanı'ın ABD Başkanı'la gerçekleştirdiği tarihi zirve tartışılmaya devam ediyor.Aklı başında herkes, dünya basını da dahil, Erdoğan'ınoynadığını veettiğini dile getiriyor.Bu tespiti yapanlar arasında muhalif gazeteciler de var.E tablo net tabii.Ziraaskeri bir operasyonyapan bir devletinliderininpekşahit olmuş değiliz.Olsa olsavegibi, büyük veetkili sınırlı sayıda ülkenin lideri için böylebir durum söz konusu olabilirdi. Bu aradazirveyi Washington'da izleyen meslektaşlarımızdanöğrendiğimize göre, Erdoğan'aABD'de uygulanande birinci sınıfmış.Kimilerinin ise Türkiye için gurur verici bu tablonun anlatılmasına bile tahammülleri yok. Yaşananlarıngerektiğini söylüyorlar.Zirveden çıkan somut kazanımlara bakalım diyorlar.bilmiyorum ama hay hay...

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Zirvenin birinci kazanımı kuşkusuz, Barış Pınarı Harekatı'nınrağmen, ABD'nin gündemindeolması.İkincisi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindekiABD tarafından kabul edildi.Üçüncüsü, oluşan mutabakat havası,sağladı.Dördüncüsü, Ankara, uluslararası arenadasağladı.Avrupa gazetelerine "Patron kim?" manşetleri attırdı.

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Hepsinden önemlisi ABD ile yürütülen tüm bu süreçsarsmayacak bir çerçevede yürütüldü.Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasındaki. F-35'lerle ilgilida tamamen kapatılmadı.Muğlakta kalan, YPG'nin meşruiyeti konusuna dair önümüzdeki günlerde ABD'den şaşırtıcı bir adım gelirse de kimse şaşırmasın!Ekranların sıkı solcuları, İslamcıları...Türkiye'nin kazandıklarından bahsediyoruz, farkında mısınız?Kaybedenler kulübüne üye yazılmak, mutsuz olmak için bunca çaba niye?