İstanbul’da gerçek seçim startı verildi

AK Parti 2023 seçimlerine doğru en büyük startı İstanbul'da Galatasaray'ın NEF Stadyumu'nda verdi. Teşkilat yöneticileri ve sandık görevlilerinin de yer aldığı bu toplantının adı "Büyük İstanbul Buluşması" olarak duyuruldu. Ancak statda adeta seçimlere birkaç gün kala yaşanacak bir heyecan vardı.

Benim dikkatimi çeken en önemli husus şarkı seçimleri, barkovizyon gösterileri ve görkemli seronomiler oldu. AK Parti bu konuda büyük tecrübe kazanmış. Sıkıcı ve uzun konuşmalar yerine bu tür izleyicinin dikkatini diri tutacak etkinlikler önemli. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin konuşması da motive ediciydi. Herkes merakla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bekliyordu. İstanbul bildiğiniz gibi Erdoğan için İstanbul çok önemli. 27 Mart 1994 seçimlerinde Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Erdoğan o günden beri İstanbul ile yatıp İstanbul ile kalkıyor. Kim ne derse desin İstanbul'un her sokağında Erdoğan'ın bir izini görürsünüz. Ekrem İmamoğlu gibi İstanbul'un bütün kazanımlarını siyasi hırsları uğruna heba eden birinin bu güzel şehri yönetiyor olması üzücü. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Erdoğan da bunun farkında. Dünkü konuşmasının satır aralarında bunun işaretlerini gördük. Peki Erdoğan dün neler söyledi? 32 bin sandıkta görev alacak 96 bin AK Partiliden 16 milyon İstanbullunun tamanına ulaşma sözü aldı. Ayrıca sandığa sahip çıkma vurgusu da yaptı. İstanbul'daki bu seferberliğin 85 milyona yayılmasına dikkat çekmesi de önemliydi. Terörle mücadeleye gelince. "Küresel baronlara eyvallah etmeyeceğiz" diyen Erdoğan "Türkiye kendi güvenliği için sınırları içinde ve sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmada önümüze kimse geçemez. Bize boyun bükmek yakışmaz" şeklinde konuştu. Evet gerçek seçim startı İstanbul'dan verildi. Aday belirleme konusunda toplumun tamamen umudunu kestiği 6'lı masa, İstanbul'daki bu görkemli toplantı hakkında ne düşünür bilmiyorum. Ama Erdoğan'ın liderlik gücü karşısında işlerinin hiç de kolay olmadığını söyleyebilirim.

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