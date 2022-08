Erdoğan barış için uğraşıyor

İklim değişikliği Avrupa'yı vuruyor. Sıcaktan ve kuraklıktan yakınan Avrupa bu defa da fırtınaya esir oldu. Güney Fransa'da saatte 200 km hızla esen rüzgâr ağaçları devirdi, evlere hasar verdi ve insanlar öldü.

Aynı durum İsviçre ve Almanya'da da yaşanıyor. Bundan sonra Avrupalılara "Japonlar gibi" davranmaları öneriliyor. Nasıl ki Japonlar her an bir deprem olacakmış gibi hazırlıklı yaşıyorlarsa Avrupalıların da her dakika dramatik bir iklim değişikliğine hazır olmaları gerekiyor.



AVRUPA'NIN İŞİ ZOR

Bir hafta içinde Fransa'nın, İtalya'nın ve Portekiz'in ormanları yanarken, Kuzey Avrupa yağan yağmurla sele boğuldu. Ve Avrupa şimdi yaklaşmakta olan kışı endişeyle bekliyor. Çünkü Rusya'nın doğalgazı kesme ihtimali çok fazla.

Bir yandan doğal felaketler, diğer yandan beceriksiz ve kukla siyasetçilerle Avrupa'nın işi sahiden çok zorlaşıyor. Şimdiye kadar "medeniyetin beşiği" olarak bilinen Avrupa, hızla "faşizmin ve yobazlığın merkezi" halini alıyor.

Allah korumuş da Avrupa Birliği'ne bizi almamışlar. Eğer alsalardı şimdi onlarla aynı karanlık geleceği paylaşıyor olacaktık.



ZELENSKİ ADIM ATMALI

Bu arada dünyada siyaset üretebilen ender liderlerden biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da barış için çabalamaya devam ediyor. Lviv'de yapılan zirvede belli ki "genel barıştan tahıl koridoruna ve nükleer santrallere" kadar birçok konu konuşulmuş.

Eğer Zelenski'nin biraz aklı varsa barış sürecini en yakın zamanda başlatır. Yoksa çok yakında Rusya, Ukrayna'nın güneyinde çok büyük bir operasyon başlatacak ve bildiğimiz şekliyle bir Ukrayna kalmayacak.

Ukrayna, deniz bağlantısı ve doğal kaynağı olmayan, "Avrupa'ya tam muhtaç bir devletçik" olacak.

