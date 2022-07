Avrupa’nın enerji kâbusu ve Erdoğan’ın liderliği

Rusya-Ukrayna Savaşı giderek Avrupa için bir kâbus haline dönüşüyor. Bir hafta içinde Rusya'nın iki defa vanaları tamir etme bahanesiyle gaz akışını yavaşlatması, özellikle Almanya'yı paniğe sevk etti. Almanlar gaz akışının durdurulması halinde önümüzdeki kış ne yapacağını planlamaya çalışıyor.

Bu arada kömürü yeniden devreye sokma çabaları yoğunlaşmış durumda. Tabii Avrupa'nın halini anlamak hiç kolay değil. Rusya'ya ambargoyu koyan kendileri, sonra gaz akışı yavaşladı diye ağlayan yine kendileri. Uyguladıkları yaptırımlarla petrol fiyatını artırıp Putin'in ekmeğine yağ süren de onlar. Eğer Avrupa çökecekse akılsızlıktan çökecek.



TEŞEKKÜR ÜSTÜNE TEŞEKKÜR

Putin'in Avrupa'yla çocukla oynar gibi oynaması, dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginin artmasına neden oluyor. Çok değil daha yakın zamanda 6'lı masadan, "Rusya'ya ambargo uygulayalım, AB ile birlikte hareket edelim" sesleri yükseliyordu. CHP medyası da bu sese destek veriyordu.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği devreye girdi. Şimdi AB ve ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Putin'i ikna et, bize tahıl ve doğalgazda kısıntı yapmasın" diyor. Dünyayı kıtlığın sınırından döndüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Beyaz Saray, BM ve AB'den teşekkür mesajları gelirken 6'lı masadan hiç ses çıkmıyor.



GÖZLER SOÇİ ZİRVESİNDE

Önümüzdeki hafta Soçi'ye gidecek olan Erdoğan, Putin ile iki hafta içinde ikinci görüşmesini yapacak. Bu görüşmede Erdoğan ile Putin, gaz ve tahıl gibi tüm ülkeleri ilgilendiren konular başta olmak üzere Amerikan destekli PKK'nın Suriye'den temizlenmesini de konuşacaklar. Bazı çevreler Erdoğan'ın Ukrayna'da barış için Putin'in şartlarını öğreneceğini söylüyor. Mevcut durumda Erdoğan'ın mimarlığını yaptığı tahıl anlaşması yürüyor. Bu savaşan iki ülke arasında şu ana kadar yapılan tek anlaşma. Bakarsınız dünya barışını sağlamak da Erdoğan'a nasip olur.



HDP 6'LI MASAYI DEVİRECEK Mİ?

6'lı masa karıştıkça karışıyor. Yakında medyada saç saça baş başa fotoğraflarını görürseniz sakın şaşırmayın. Önceki günlerde DEVA Partisi ile Gelecek Partisi'nin nasıl birbirlerini aşağıladıklarına şahit olmuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya sürekli çektiği restler malum. Şimdi artık 6'lı masanın gizli ayaklarından biri olan PKK ve HDP de açık açık devreye girdi. Son olarak HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığının imkânsız olduğunu söyledi. Bakalım Meral Akşener, "Oyunuzu alın başınıza çalın" diyebilecek mi?

Anlaşılan o ki seçim tarihi yaklaştıkça 6'lı masadan bu tür haberler duymaya devam edeceğiz. Asıl kriz ise olmayan iktidarı paylaşma pazarlıklarında çıkacak. Anketler kimseyi yanıltmasın. Bu halkın ferasetini de kimse küçümsemesin.

