Altılı masadan dâhiyane fikirler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünya siyaset sahnesine sunduğu proje herkesi şaşırttı. Kılıçdaroğlu, "Bizler iktidara gelene kadar sakın kimse otomobil satın almasın, geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz, sadece lüks araçlardan ÖTV alacağız" dedi. Keşke Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında öğrencilerin kullandığı araçların vergiden muaf olacağını söyleseydi. Nasıl olsa atış serbest. Tabii bu parlak fikirlere kendilerini kaptıran siyasetçiler, şimdi Kılıçdaroğlu'na rakip olmak için yarışa girecekler.

Kılıçdaroğlu'nun rakiplerine bazı tavsiyeler:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener şöyle diyebilir: Biz iktidar olana kadar sakın evlenmeyin. Biz iktidar olduktan sonra evlenenlerin nikâh yüzüklerini biz vereceğiz, gelinlerin duvaklarını biz yapacağız, ayrıca Anadolu düğünlerinde gelinlere altın kemerleri İyi Parti takacak.

DEVA Partisi'nin yani Ali Babacan'ın söylemi şöyle olabilir: Biz iktidara gelene kadar sakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sayın demeyin. Biz iktidara geldikten sonra Tayyip Erdoğan ve ailesi dışındaki bütün Türk vatandaşlarının isimlerinin başına "sayın" ifadesini koyacağız.

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi de şöyle diyebilir: Biz iktidara gelene kadar sakın gazete okumayın, televizyon seyretmeyin. Çünkü Davutoğlu'nun başbakan olmadığı bir ülkede her şey hayalidir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise muhtemelen şöyle diyecek: Biz iktidara gelene kadar sakın kimse Sivas'a gitmesin. Biz iktidar olduktan sonra bütün Sivas'ı, Madımak'a benzeteceğiz Ve muhtemelen Sivas'ın adı da Madımak olacak.



SEÇMEN HATA YAPMAYACAK

Bu yazdıklarım size abartılı gelebilir ama 6'lı masanın saçmalama yarışının geleceği yer eninde sonunda burası olacaktır.

Görüldüğü gibi 6'lı masanın altındaki ilham perisi yukarıda oturanların beyinlerini parlatıyor. Ve böylece kimsenin aklına gelmeyen parlak fikirlerle seçmenin önüne çıkıyorlar.

Türkiye'de yaşanan her seçim, bir öncekinden daha önemli olmuştur. 2023 seçimleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi olacaktır. Bütün seçim ve referandumlarda Türk halkı hep en doğru karar vermiştir. 2023 seçimleri de böyle olacaktır. Hele Ukrayna olayı ibret olarak gözümüzün önünde dururken seçmenin hata yapacağını hiç tahmin etmiyorum.

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