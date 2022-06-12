Göçmenlerin gettolaşmasının önüne geçiliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki yabancılara ilişkin, özellikle de mültecileri kapsayan yeni kısıtlamaları açıkladı. Soylu, "Yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği toplam 781 mahalle, tüm yabancılar için ikamete kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacaktır. Böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılmış olacaktır" dedi.

Enflasyonun artması ve çeşitli odakların da kaşımasıyla birlikte göçmen meselesi toplumda ciddi bir sorun olarak algılanmaya başladı. Bu düzenleme yabancı gettolarının oluşmasını önler ve muhtemelen bazı endişeleri giderir. Ancak ne olursa olsun bizim toplum olarak yabancı düşmanlığı hastalığına yakalanmamamız lazım.



ÇOK ÜZÜCÜ HELİKOPTER KAZASI

Geçtiğimiz gün İtalya'nın Lucca kentinden kalkan, içinde 1 İtalyan pilot ile Eczacıbaşı Holding'in üst düzey çalışanları Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar, Altuğ Erbil ve 2 Lübnanlı yolcunun bulunduğu helikopter kayboldu.

İtalya'daki kazanın arama kurtarma çalışmalarında dün helikopterin enkazına ulaşıldı. Maalesef helikopterde bulunanların hepsi hayatını kaybetti.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da dün sabah Modena'ya gitti. Ölenlere Allah'tan rahmet, Eczacıbaşı Holding çalışanlarına sabır diliyorum.



YUNANİSTAN İYİCE SAPITTI

Yunanistan medyası Amerika'dan da aldığı gazla iyice sapıttı. Çeşitli televizyon kanallarında bir çatışma halinde Türkiye'nin perişan olacağı bile iddia edilmeye başlandı. Yani anlayacağınız Yunanistan, gözünü diktiği PKK'nın yerini hızla alacak gibi duruyor.



CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ŞİKÂYET

Uzun yıllardır AK Partili belediye başkanlarının yönettiği Ankara ve İstanbul, yeni başkanlarından şikâyetçi. Ankara'da mazgallar temizlenmediği için her yağmur bir sele dönüşüyor. İstanbul'da ise temizlik önemsenmediği için Haliç'in rengi yine siyaha döndü. Kentin içindeki akarsuların renkleri de mide bulandırıyor.

İki yıl önce İngiltere'den satın alınan ve Bellini'nin olduğu iddia edilen Fatih portresinin de akıbeti meçhul. İstanbul Belediyesi bu portreyi 770 bin sterline satın almıştı.

Sürekli arızalanan İETT otobüsleri, bakımsız bırakılan şehir ve sökülen çiçekler İstanbulluların gündemini oluşturuyor. İstanbullular Binali Yıldırım'ı fena kaçırdı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın