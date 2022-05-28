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MEHMET BARLAS
Atina kaşınıyor

Atina kaşınıyor

28.05.2022, Cumartesi
Yunanistan'ın gırtlağına kadar borçlu olduğu halde savaş araç gereçleri almak için milyarlarca dolar borçlanması bana eşek masalını hatırlattı.

KENDİNİ ASLAN SANAN EŞEK
Hikâyeye göre eşek, rüyasında kendini aslan olarak görmüş. İşin garip tarafı, bazı başka hayvanlar da aynı rüyayı görmüş ve eşeği aslan zannediyorlarmış.
Eşek sabah uyandığında ormanda yürüyüşe çıkmış ve bir ağacın dibinde uyuyan kurdu görünce şöyle uzaktan bir anırmış. Ağacın altında yatan kurt heyecanla ayağa fırlayıp yerlere yatarak eşeğe selam vermiş. Çünkü eşek ona da aslan gibi görünüyormuş.
Eşek biraz daha ilerlemiş, başka bir ağacın altında uyuyan aslanı görmüş ve yanına gidip yine güzel bir anırmış. Bunun üzerine uyuyan aslan gözünü açmış ve bir pençeyle eşeği orada öldürmüş.
Meğer aslan aynı rüyayı görmemiş.

YUNANİSTAN'IN İPİ BATI'DA
Yunanistan'ın Amerika'dan F-35 istemesi, Ege adalarını silahlandırması kendi boyunu aşan çabalardır. Zaten adalar konusunda uluslararası anlaşmaları da ihlal ediyor.
Yunanistan'ın hâli acıklı. Tüm iradesini Avrupa Birliği ve ABD'ye teslim etmiş bir durumda.
Batılı güçler ne zaman "savaş" ve "öl" derse bunu yapmak zorunda.
Kendi kaderini tayin etme yetisini kaybetmiş Yunan halkının sonunda Ukrayna gibi olmak istediğini hiç zannetmiyorum. Ama gidişatları hiç iyi değil.
Yunanistan, PKK'nın yerini hızla alacak gibi duruyor.
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