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Haberler Mehmet Barlas Pakistan’daki olaylar eski Türkiye’yi hatırlatıyor
MEHMET BARLAS
Pakistan’daki olaylar eski Türkiye’yi hatırlatıyor

Pakistan’daki olaylar eski Türkiye’yi hatırlatıyor

12.04.2022, Salı
Tadı kaçırılmış dünyada siyasal gelişmeler devam ediyor. Pakistan'daki durum ortada.
İmran Han görevinden alındı ve şimdi eski Türkiye'de olduğu gibi Amerika'nın ve askerlerin seçtiği bir adam, gelecek yıla kadar başbakanlık yapacak.
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile büyük ölçüde yönetimdeki istikrarsızlık sorununu aştı. Ancak küreselcilerin beşinci kol faaliyetleri hiçbir zaman bitmeyecek. Her zaman uyanık olmak zorundayız.

İSRAİL HÜKÜMETİ DE DÜŞEBİLİR
İsrail'de de durum iyi değil. İsrailli güvenlik güçleri, ikisi kadın üç Filistinliyi katletti. Bunun tepkileri sürüyor.
Yıllar sonra Türkiye ile ilişki kuran yeni İsrail hükümeti, çok ince dengelerle ayakta duruyor, her an düşebilir.

FRANSA'DA SEÇİM YARIŞI
Gelelim kültürüyle meşhur Fransa'ya... Başkanlık seçiminde mevcut başkan Macron, yüzde 28 oy alarak ilk turu kazandı. Çok büyük ihtimalle ikinci turu da kazanıp yeniden başkan olacak.
Yüzde 24'le ikinci gelen aday da Fransa'nın aşırı sağı olarak bilinen kadın politikacısı Le Pen.
Yani koca Fransa'da başkanlık seçiminde iki aşırı uçtan başka başka ses çıkmıyor. Acıklı bir durum.

BARIŞI KİM İSTEMİYOR?
Ukrayna'da ise savaş rutinleşti. Artık herkes Putin'in saldırmasını, Amerika'nın da buna cevap vermesini bekliyor.
Bu süreç bıktırıcı olmaya başladı. Dünya'nın neresinde gözyaşı ve acı varsa, buna kimin sebep olduğuna ve fayda sağladığına bakmak lazım.
Mesela, Ukrayna veya Batı Bloku, NATO ile ilgili bugün dediklerini 2 ay önce söyleselerdi hiç çatışma olmayacaktı.
Nitekim Putin'in danışmanı konuştu ve işleri Amerika'nın karıştırdığını iddia etti.

BATI'NIN OYUNCAĞI OLMUYORUZ
Gördüğünüz gibi dünya böyle gidiyor. Biz ise dengeli bir politika izliyoruz ve bu siyaset, dış dünyadan takdir topluyor.
Dilerim Türkiye bu akımın dışında kalır ve Batılıların oyuncağı olmama kararlılığını sürdürür.
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