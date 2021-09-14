İngiltere ve Afganistan problemleriyle boğuşuyor

Farklı dünyaların gündemleri de o kadar farklı oluyor ki. Örneğin, bugün Afganistan'daki gündemin en önemli konusu, kadın-erkek birlikteliği ile eğitimin yasaklanması.

Afgan Hükümet Sözcüsü'nün açıklamasına göre, artık kadınlar ile erkekler aynı binada eğitim göremeyecekler. Ayrıca kadınlara sadece kadınlar ders verebilecek.

Eğer yeterli kadın hoca yoksa erkek hocalar siyah perde arkasından kadınların dersine girebilecek.



KRALİYET ALEYHTARLIĞI ARTTI

Gelelim İngiltere'ye... Afganistan'a çok uzak bir ülke olan İngiltere'de yeniden "Hanedan devam edecek mi?" sorunu başladı. Çeşitli yazarlar, küçük Prens William'ın tahta çıkamayacağını, Kraliçe Elizabeth öldükten sonra İngiltere'de halkın Kraliyet'e de son vereceğini iddia ediyorlar.

İngiltere'de işçi olarak çalıştığım yıllarda halkın Kraliyet'e çok fazla bağlı olmadığını görmüştüm. Örneğin, benim de çalıştığım fabrikadaki işçiler, vergi makbuzlarını gösterip "Kraliçe'ye yine bez parası verdik" derlerdi.

Kraliyet aleyhtarlığı son dönemde Leydi Diana'nın ölümü sırasında azami seviyeye çıktı.

Prens Charles'ın Diana'yı hem aldatıp hem de kötü muamele etmesi Diana'nın ölümüyle sonuçlanınca, komplo teorisyenleri bunun bir cinayet olabileceğini bile iddia ettiler.

Son dönemdeki Kraliyet aleyhtarı gösterilerin başında ise Prens Harry'nin Amerikalı aktris Meghan Markle ile evliliğine gösterilen tepkiler geliyor. Meghan ile Harry'nin bir Amerikan televizyonunda verdiği mülakat, Londra'da gösterilirken yuhalanmalara sebep olmuş.



DÜNYA PEK BÜYÜK DEĞİL

İngiltere bu dönemleri defalarca aştı.

En son Sekizinci Edward'ın Madam Simpson'la evlenmek için tahtı bırakması, şimdikine benzer spekülasyonlara sebep olmuştu.

Afganistan'a gelince, kadınların sorunları Taliban'ın varlığına bağlı olarak artacaktır.

Dünya çok büyük değil aslında...

Birbirlerine uzak görünen iki ülke kendi problemleriyle boğuşuyor.

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