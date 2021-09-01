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Haberler Mehmet Barlas Biden’sız bir Amerika galiba mümkün değil
MEHMET BARLAS
Biden’sız bir Amerika galiba mümkün değil

Biden’sız bir Amerika galiba mümkün değil

01.09.2021, Çarşamba
Dünyada siyasete girmeyi planlayanların önündeki en büyük örnek, Amerikan Başkanı Joe Biden'dır.
Bir süper devlete hâkim olmak, dünya barışına ya da savaşına yön vermek, trilyonlarca doları nerede harcayacağını kararlaştırmak, hepsi Biden'a ait işlerdir.
Ve bu adam şu anda dünyanın en başarısız ve en beceriksiz insanı olarak görülmektedir.

HASTALIKLI ADAM
Afganistan'dan çekilme konusunda verdiği hesapsız karar, Amerikan askerlerinin öldürülmesine yol açtı.
Şu anda 85 milyar dolarlık Amerikan silahlarıyla donatılmış olan Taliban, tüm kıtanın tehdidi halinde.
Ve Biden, ne düşündüğü, neyi planladığı belli olmayan hastalıklı bir adam görünümünde.
Geçen gün öldürülen Amerikan askerleri için tören yapılırken Biden, belli ki canı sıkılmış halde etrafa belli etmeden saatine bakmaya çalışıyordu.
İki hafta önce bir basın toplantısının sonunda uyuyakaldı.
Daha önce de uçak merdivenlerinde düştüğü herkesin hatırında.

KOVİD-19'UN SONUCU
Demek ki dünyanın süper gücünün başında olmak, bir insanın örnek olmasına ya da kıskanılmasına sebep olmuyor.
Donald Trump gibi renkli bir kişiyi koltuğundan etmek, demek ki kişisel üstünlüklere bağlı bir şey değil.
Demek ki pandemi diye bildiğimiz salgın, sadece dünyanın düzenini değil siyaseti de altüst etti.
Sonuçta Trump'ı Biden değil, Kovid-19 yendi.
Kovid-19 genel olarak hepimizi yendi.
Bilemiyorum, dünya önce Biden'dan, sonra Amerikan emperyalizminden ne zaman kurtulacak?
Ancak bunlar var olduğu sürece ne bölgemize ne de dünyaya barış gelecek.
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