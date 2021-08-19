Özal’ın hayallerini Erdoğan gerçek kıldı

Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Türk siyasetinin gündemine soktuğu hayal projeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçek oldular. Turgut Özal dünya çapında seçkin ve vizyoner bir siyasetçiydi. Ama çevresi ona layık değildi. Cumhurbaşkanı olduğunda yapayalnız kaldı. Onun siyasete soktuğu isimler, ilk fırsatta kendisini sattılar.

Bu açılardan bakınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farkı da, başarısının nedenleri de bir gün anlaşılabilir. Mesela, Erdoğan'ın ihanete karşı en ufak hoşgörüsü yok. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kurduğu Cumhur İttifakı, Türk siyasetinin ana çizgisini oluşturuyor. Ve bugün ihracat, yatırımlar ve dünyaya açılma konusunda hep başarılı bir çizgi izliyor.

Keşke mümkün olsaydı da Turgut Özal, hayallerinin Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini görebilseydi.



Gerçekler

Sanırım aklı başında ve bilinçli Türk seçmeni, bu çarpıcı gerçeklerin farkındadır. Yani Erdoğan'ın, Turgut Özal'a yapıldığı gibi yalnız bırakılması mümkün değildir.

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