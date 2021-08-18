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Haberler Mehmet Barlas İşi Biden’a bırakırsanız Yunanistan da Afganistan olur
MEHMET BARLAS
İşi Biden’a bırakırsanız Yunanistan da Afganistan olur

İşi Biden’a bırakırsanız Yunanistan da Afganistan olur

18.08.2021, Çarşamba
Bu Biden veya başka bir Amerikan politikacısına güvenip komşularıyla aralarını açanlar ya da kendi içlerinde kavgaya gömülenler sonunda hüsrana uğrarlar.
Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri hangi ülkenin içişlerine karışmışsa o ülkenin başı beladan kurtulmamıştır. Buna son örnek, Afganistan'ın yeniden Taliban'a teslim olması değil midir?
Bu konuda bizi doğrudan ilgilendiren durum, Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rumlarının Türkiye'ye karşı silahlandırılması, Amerika tarafından saldırgan bir tutum izlemeye teşvik edilmeleridir. Biden yönetiminin Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı silahlandırması ve Kıbrıs Rumlarını adada çözümden uzak tutmaya çalışması ciddi birer olaydır.

Akla davet
Yunan yöneticilerin biraz akılları olsa yakın tarihte Türkiye ile anlaşmazlığa düştükleri zaman başlarına neler geldiğini hatırlarlar. Bu arada son orman yangınları da tarih ve coğrafyanın Anadolu ile Mora yarımadasını kader ortağı yaptığı yeni anlaşıldı.
Özetle, eğer politikayı Biden gibi garip adamlara bırakırsanız sonunda Yunanistan da Afganistan gibi olur.
Tarih boyunca kader ortaklığı yaptığımız Yunanları akla davet ediyorum.
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