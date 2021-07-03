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Haberler Mehmet Barlas Dünya politikasında bütün aktörler birbirlerini düşman olarak görüyor
MEHMET BARLAS
Dünya politikasında bütün aktörler birbirlerini düşman olarak görüyor

Dünya politikasında bütün aktörler birbirlerini düşman olarak görüyor

03.07.2021, Cumartesi
Dünya siyasetinin önde gelen aktörlerinin ana uğraşlarına baktığınız zaman, çok insafsız bir tasfiye çabasının sahnelendiğini görebilirsiniz.
Mesela şu Donald Trump'ın haline bakın. Seçimi kazanması kesin gibiydi. Ama onu yok etmek isteyenler önce Kovid-19 salgınını kullanıp oylarını erittiler. Şimdi de New York'lu Demokratlar onu mali suçlarla yargılamaya çalışıyor. Acaba Trump'ın eline fırsat geçtiği gün, Joe Biden'ı neler bekleyecek?

HEM ÇİN HEM RUSYA
Uluslararası ilişkiler de karşı tarafı yok etmeyi amaçlayan bir yapıya dönüştü. Amerika hem Çin'i hem de Rusya'yı düşman ilan etmiş durumda. Bu açıdan baktığınızda NATO müttefiki Türkiye de, Amerika ile dostlar listesinde buluşmuyorlar. ABD'den Türkiye'ye gerilimi yeniden tırmandıracak bir suçlama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı yayınladığı raporunda, Türkiye'yi "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine ekledi. Aynı raporda, 2017'den beri ABD'nin destek verdiği YPG'nin de çocuk savaşçı kullandığı belirtiliyor.

AFGANİSTAN AÇMAZI
Ancak aynı Amerika çekilmeyi tasarladığı Afganistan'ın güvenliğini Türkiye'ye yıkmayı düşünüyor. Bu arada Sputnik'e demeç veren Putin'in danışmanı Zamir Kabulov, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi konusunda, "Bu süreç, ABD ve NATO'nun askeri altyapı tesislerinin Afganistan'a komşu ülkelere, özellikle de Orta Asya'ya konuşlandırılmasını beraberinde getiremez ve getirmemelidir. Bu mesaj, bizim tarafımızdan Washington'a farklı düzeylerde iletildi, umarım duyulmuştur" dedi.

SON SÖZ ONLARIN OLACAK
Koalisyon hükümeti için Afganistan'daki tarafların bizzat mutabakat sağlaması gerektiğinin altını çizen Kabulov, "Afganlar kendi aralarında anlaşamazsa uluslararası toplum gereken desteği sunar, ancak kurulacak hükümet yapısının konfigürasyonu ve parametreleriyle ilgili nihai karar Afganlara ait olacak" ifadelerini kullandı.
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