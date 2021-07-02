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Haberler Mehmet Barlas Siyaseti yorumlamak yerine Yunus Emre’nin dizelerinde gerçeği aramak daha doğrudur
MEHMET BARLAS
Siyaseti yorumlamak yerine Yunus Emre’nin dizelerinde gerçeği aramak daha doğrudur

Siyaseti yorumlamak yerine Yunus Emre’nin dizelerinde gerçeği aramak daha doğrudur

02.07.2021, Cuma
İlgi çekici bir dönem yaşıyoruz. Sosyal medya hesaplarından kaynaklanan muhalefet sözcülerine göre her şey daha kötüye gidiyor. Bu arada muhalefet liderlerinden çok sosyal medya hesaplarından topluma öfkelerini kusan mafyatik tipler dinleniyor. Ne var ki AK Parti kanadında da sanki yeni iktidar olunmuş gibi icraat programları açıklanıyor ve yeni tesislerin temeli atılıyor. Sanki iki ayrı ülke veya iki farklı dünya var bu topraklarda.

KADIN VE ŞİDDET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Eylem planımızın asıl amacı, toplumun kadına yönelik şiddete bakış açısını etkilemeye, değiştirmeye ve duyarlılıklarını artırmaya yönelik farkındalık oluşturmaktır. Kadına yönelik şiddetle mücadele ancak toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi katkısıyla başarıya ulaşabilir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiyle ilgili olarak da "Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadı, bu sözleşmeden çekilmeyle bitecek değildir" ifadelerini kullandı.

YUNUS EMRE DİZELERİ
Aslında bu gibi durumları yorumlamak yerine bugün bir Yunus Emre şiirine kulak vermek daha sağlıklı olacaktır. İşte "Ne söylerler, ne bir haber verirler" şiiri...
"Yalancı dünyaya konup göçenler
Ne söylerler, ne bir haber verirler
Üzerinde türlü otlar bitenler
Ne söylerler, ne bir haber verirler

Kimisinin üstünde biter otlar
Kiminin başında sıra serviler
Kimi masum, kimi güzel yiğitler
Ne söylerler, ne bir haber verirler

Toprağa gark olmuş nazik tenleri
Söylemeden kalmış, tatlı dilleri
Gelin, duadan unutman bunları
Ne söylerler, ne bir haber verirler

Yunus der ki, gör takdirin işleri
Dökülmüştür kirpikleri kaşları
Başları ucunda hece taşları
Ne söylerler, ne bir haber verirler"
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