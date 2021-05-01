Tam kapanmanın bunalımını Yunus Emre ile aşmayı deneyebiliriz

Sayısız kapanmanın ardından gelen tam kapanma, kesinlikle bunalımlara sebep olacak. Dilerim bu tam kapanma, Kovid-19 salgınını sona erdirir ve o zaman bunalmamıza da değer... Bu ev hapsi süresince yapılabilecek en yararlı şeylerden biri okumaktır. İhmal ettiğiniz yazarları ve kitaplarını okuduğunuz takdirde, evden çıkmadan hem zaman içinde hem de kıtalar arasında özgürce dolaşabilirsiniz.



Yunus Emre Yılı

Bu arada ölümünün 700'üncü yılında Yunus Emre okumayı da ihmal etmeyelim. Bu yıl Yunus Emre Yılı da... Sivrihisar'da 13'üncü yüzyıl ortasında 14'üncü yüzyıl başına kadar yaşayan Yunus Emre, Mevlânâ'dan, Hacı Bektaş'tan, Ahmet Yesevi'den etkilenmiş ve kendi sentezini şiirlerine vurmuş. Fuat Köprülü'ye göre (Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 273) o devrin ilmi ve felsefi sistemlerine Yunus'un divanında yer yer açık işaretler vardır. Bunları gördükten sonra Yunus'un ümmiliği hakkındaki geleneğin hiçbir zaman tarihi bir hakikat sayılamayacağı anlaşılır...

Evet... Onun bir şiiri ile tam kapanma sırasında ufkumuzu sonuna kadar açalım. Ve "Ölümden öteye köy yoktur" gerçeğinin bir kez daha, üstelik şiirle anlatılışına tanık olalım:



Ah ölüm...

"Yalancı dünyaya konup göçenler/ Ne söylerler ne bir haber verirler/ Üzerinde türlü otlar bitenler/ Ne söylerler ne bir haber verirler/.../ Kiminin başında biter ağaçlar/ Kiminin başında sararır otlar/ Kimi masum kimi güzel yiğitler/ Ne söylerler ne bir haber verirler/..../ Toprağa gark olmuş nazik tenleri/ Söylemeden kalmış tatlı dilleri/ Gelin duadan unutman bunları/ Ne söylerler ne bir haber verirler/.../ Yunus der ki gör takdirin işleri/ Dökülmüştür kirpikleri kaşları/ Başları ucunda hece taşları/ Ne söylerler ne bir haber verirler."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın