Saçma sapan konuşmalar yapan CHP’liler, aslında Cumhurbaşkanı’na yardım ediyorlar

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir televizyon programında söyledikleri, gerçekten akıl dışı ve cahilceydi.. Ne dediğini hatırlatayım:

"Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişti ki Menderes'ten aldıkları güç, yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e."



Soylu'nun cevabı

Bu adama tabii ki sayısız cevap geldi. Mesela İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan şöyle yazmıştı:

"Tarih fukarası, cahil... Millete inanmayan, hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... 'Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak'mış. Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız..."



Cevapsız bırakılmıyor

Bu akıl dışı söylemler acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işini kolaylaştırmak için mi seslendiriliyor? Çünkü bir söylediğini ertesi gün unutup tam tersi şeyler söyleyen Kılıçdaroğlu başta olmak üzere saçmalayan muhalefet sözcüleri, sanki paylarını almak için ağızları açık bekleyen gevezelere benzemiyorlar mı? Bu tür saçmalıklara her seferinde MHP Genel Başkanı Bahçeli gereken cevabı mutlaka veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü AK Parti grup toplantısında Menderes'in sonunu hatırlatan adama şöyle cevap verdi:



Erdoğan'ın sözleri

"Bir ahlaksız çıkmış, benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Siz zaten ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Menderes'in akıbetinden hoşnut mu, memnun mu oluyorsunuz?"



Hepsi aynı

"O akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Bize de aynısını mı hatırlatıyorsunuz, biz bunların hepsine hazırız. 15 Temmuz'da bunu gördük ve hazırlayanlara da bu ülkeyi mezar ettik, mezar. Basın toplantılarıyla falan benim akıbetimin öyle olacağından hiç bahsetme. Biz şuna inanmışız, her nefis ölümü tadacaktır, bitti. Senin değerlerinde böyle bir şey yoksa onu da bilmem. Ama sen de tadacaksın, onu bil."



Amiraller

"Emekli amirallerle kol kola vererek Kılıçdaroğlu beyefendi, 'Emekli olanlar (darbe) yapabilir mi?' diyor. Onlar sizin akıl hocanız. 'Dökülün sokağa' diyorlar, 15 Temmuz'da olduğu gibi. Bilin ki bu ülkede, her şeyi bitmiş tükenmiş olan bu akıl hocalarına yer ve yol kalmayacak."

