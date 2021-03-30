30 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Yeni soğuk savaşta Biden’ın Amerika’sı güven vermiyor
MEHMET BARLAS
Yeni soğuk savaşta Biden’ın Amerika’sı güven vermiyor

Yeni soğuk savaşta Biden’ın Amerika’sı güven vermiyor

30.03.2021, Salı
Emeklilik yaşında Amerika'ya Başkan olan Biden'ın uluslararası ilişkilere getirdiği sisli hava, sonuçlarını güvensizlikler bulutu şeklinde sunuyor. Çin'e mi yoksa Rusya'ya mı saldıracağını kestiremeyen ve sonunda iki ülkeden sert cevaplar alan Biden, son olarak Putin'den bir diplomatik tokat yedi. İklim zirvesine davet ettiği Putin, Biden'a "Gelmeyi düşünüyorum" diye cevap verdi.

Süveyş tıkanınca...
Uluslararası ortam o kadar gergin ki, mesela Süveyş Kanalı'nda bir geminin karaya oturması bile komplo teorileriyle anlaşılmak istendi. Bu teorileri üretenlere göre, Amerika, Hindistan ve Fransa, Süveyş Kanalı'nı tıkayarak, Çin'in Avrupa'ya ihracatını sabote etmeyi denemişler.
Süveyş'te karaya oturan geminin bağlı olduğu şirketin adının "Evergreen" olmasına işaret eden komplo teorisyenleri, Evergreen'in Hillary Clinton'ın şifreli adı olduğunu da söyleyip durdular. Bereket dün gemi yüzdürüldü ve Süveyş Kanalı da böylece açıldı.

Aşırı sertlik
Uluslararası ortamı aşırı sertliğe sürükleyen Amerikan çıkışlarından Türkiye'nin de etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü Türkiye hem Amerika'yla müttefiktir hem de Rusya ve Çin'le dosttur. Türkiye'nin, Amerika'nın tutumuna kendisini kaptırıp yeni soğuk savaşta yine Amerika cephesinin sert üyesi olması da pek mümkün değildir.

Ders aldık
Türkiye yakın geçmişten çeşitli dersler almıştır ve en hayati anlarda Amerika'nın Türkiye'yi yalnız bırakacağı defalarca görülmüştür. Örneğin, 1964'te Kıbrıs dolayısıyla Sovyet lideri Kruşçev, Türkiye'yi tehdit ettiğinde Amerikan Başkanı Johnson, Sovyetler'i haklı bulmuştu. Son dönemde de PKK/PYD'yi ve FETÖ'yü Amerika'nın besleyip koruması, gerekli dersleri almamızı sağlamıştı.
Yeni soğuk savaş, herhalde sıcak bir nükleer savaşa dönmez. Ama biz Türkiye olarak onurlu tarafsızlığımızı koruyarak komplo teorisyenlerine meydanı bırakmazsak, kalkınmamızı ve istikrarımızı sürdürürüz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yeni dünya düzeninde de Türkiye’nin başarısı siyasal istikrarımızı korumamıza bağlıdır 29.03.2021 Pazartesi
Siyasetçilerin sorumlulukları, bazen bir ülke için ölüm ve kalım tercihi anlamına da gelir 28.03.2021 Pazar
Dış politikada öfkelenmek değil haksızlıklara rağmen ilişkiyi sürdürmek önemlidir 27.03.2021 Cumartesi
Salgın sonrası dış politikada yeni oluşumlar bekleniyor 26.03.2021 Cuma
AK Parti Kongresi’nin yıldızı tabii ki Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan’dı 25.03.2021 Perşembe
Erdoğan’ın bugün yapacağı konuşma, 2023’e kadar olan gündemi belirleyecek 24.03.2021 Çarşamba
Spekülatörler, Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesini fırsat bilip TL’ye operasyon yaptılar 23.03.2021 Salı
Bir eski milletvekilinin polis zoru ile TBMM’den çıkartılması tartışılıyor... 22.03.2021 Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kararnameyle Türkiye’nin gündemini değiştirdi 21.03.2021 Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok açık bir ifadeyle Biden’a karşı Putin’i tuttu... 20.03.2021 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA