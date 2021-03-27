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Haberler Mehmet Barlas Dış politikada öfkelenmek değil haksızlıklara rağmen ilişkiyi sürdürmek önemlidir
MEHMET BARLAS
Dış politikada öfkelenmek değil haksızlıklara rağmen ilişkiyi sürdürmek önemlidir

Dış politikada öfkelenmek değil haksızlıklara rağmen ilişkiyi sürdürmek önemlidir

27.03.2021, Cumartesi
Yarım yüzyılı aşkın süredir, dış politikaya ilişkin gelişmeleri izleyen bir gazeteciyim... Bu süreçte zaman zaman öfkelendiğim ve "Ben olsaydım bu ülkelerle ilişkilerimi keserdim" diye düşündüğüm oldu. Ama bilinçaltımdaki Osmanlı'dan bu yana süregelen birikimler, söz konusu düşüncelerimi her zaman bastırdı. Biliyorum ki uluslararası ilişkilerde küsmek değil, barışık kalmak önemlidir. Cumhuriyet'in dış politikasının temel ilkesi de herkesle diyalogdur.

Avrupa Birliği
Son olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dönük olarak benimsediği politika beni yine öfkelendirmişti. Türkiye'yi uzun yıllardır üyelik konusunda oyalayan ve bu arada Demirperde'den kopan her ülkeyi üye yapan Avrupa Birliği'ne biz yine sabırla ve terbiyeyle cevap veriyoruz. Üyelik görüşmelerinde yeni fasıllar açılmasını, vizesiz seyahat konusunun görüşülmesini falan izliyoruz. Zaman zaman da mültecilere yardım fonunun çalıştırılması gerektiğini hatırlatıyoruz. Bu arada Fransa ile Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı oluşturdukları ittifak da sabrımızı zorlamıyor mu?

Merkel'in mesajı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, video konferans yoluyla düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl Akdeniz'in doğusundaki gerilimi herkesin takip ettiğini ve bu gerginliğin giderilmesinden dolayı müteşekkir olduklarını söyledi.
Merkel, bir taraftan bundan memnuniyet duyduklarını, diğer taraftan Türkiye'deki iç politikadaki gelişmelere baktıklarını ve endişelerin dile getirildiğini kaydetti. Ancak görüş ayrılığına rağmen sessizliğin bir cevap olmayacağını kaydeden Merkel, "Aksine Türkiye ile her düzeyde temaslara ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

YPG ve ABD
Türkiye ile Amerika'nın ilişkilerinde de bazen insanı çıldırtacak kural dışılıklar sergilenmiyor mu? Mesela son olarak CNN Türk'e özel açıklamalarda bulunan eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Kimmitt, "Amerika'nın YPG ile ortaklığı, Türkiye'yle ittifaka zarar veriyor" dedi.
Neyse... Demek ki hayat böyle devam edecek. Neticede Türkiye bir Kuzey Kore değil. Yani hem öfkeleneceğiz hem de dostluklara devam edeceğiz.
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