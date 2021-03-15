Müflis Yunanistan, Türkiye’ye gövde gösterisi yapmak için silaha sarıldı

Tabii ki hiçbir ülkeyi küçük görmemek gerekiyor. Ama bazı ülkeler de gerçek güçlerinin ötesinde bir güçleri varmış gibi davranarak gülünç oluyorlar. Örneğin, gırtlağına kadar borçlu ve ekonomisi iflas etmiş olan Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı askeri güç gösterisi yapmak için silahlanma programı başlatması trajikomik bir davranıştır.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 2020'nin Eylül ayında 11.5 milyar euro'luk savunma programıyla önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonunun hedeflendiğini açıklamıştı.



Bol keseden harcamalar

Buna göre 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyormuş.

Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere de kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin beş yıl içinde orduya alınması öngörülüyor.



Suudiler de devrede

Galiba bu çabalar da yeterli görülmüyor ki Suudi Arabistan'a ait 6 adet F-15SA savaş uçağı, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tatbikat yapmak için Girit Adası'ndaki Souda Hava Üssü'ne indi. İki ülke, Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat düzenleyecek.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın iki hafta süreceği; tatbikatta hava üstünlüğü, karada ve denizde hedefleri koruma ve saldırı eğitimleri yapılacağı aktarıldı. Bundan aylar önce, BAE'ye ait 4 adet F-16 Blok 60 savaş uçağı da Girit'teki üsse gelerek Yunan Hava Kuvvetleri ile ortak bir tatbikata imza atmıştı.



Erdoğan'ın tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın şu anda Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bizi üzmüştür. Burada yine Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz. Bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz" demişti.



ABD ile Yunanistan'dan ortak tatbikat

Öte yandan ABD ile Yunanistan da Doğu Akdeniz'de tatbikata giriştiler. Amerikan uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower, Doğu Akdeniz'de Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı firkateynler ve savaş uçaklarıyla ortak tatbikat başlattı. Yuna Hava Kuvvetleri, tatbikattan görüntüleri resmi Twitter hesabından yayınladı.

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