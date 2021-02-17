Artık gündemin ana maddesi, terörle sonuna kadar mücadeledir

Belli ki Türkiye'nin ana gündemi artık terörle mücadeledir. Yeni bir anayasa yapılması, hukuk reformu ve ekonomideki yeni atılımlar elbet devam edecek gündem maddeleridir. Bu arada ülkenin altyapısındaki yeni yatırımlar da zamanlanan sürelerde tamamlanacaktır. Ama şu anda siyasete egemen olan şey, terörle mücadele ve PKK'nın sonunun getirilmesidir.



Sabır taşı çatladı

Bu konu belli ki ikili ilişkilerimizi de yönlendirecektir. NATO ortaklarımız, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere artık Türkiye'nin hoşgörüsüne sığınmayı ve terör örgütlerini beslemeyi yeniden düşünmelidirler. TIR'larla silah gönderen ve PKK/PYD'yi kendilerine müttefik olarak görenler, şimdi tercihlerini yapmak zorundadırlar. Çünkü Türkiye'nin sabır taşı çatlamıştır. PKK'nın son katliamı, görmezden gelinecek bir şey değildir.



Erdoğan konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon İl Kongresi'ndeki konuşması bu gündemin ipuçlarını verir nitelikteydi. Cumhurbaşkanı, PKK'ya yönelik yeni harekât sinyali verirken, "Gara hadisesi, sınırlarımız ötesinde güvenli bölge oluşturma kararımızı pekiştirdi. Önemli mesafe aldığımız harekâtlarımızı, önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz" dedi. Erdoğan, dünyaya Gara'daki PKK katliamına sessiz kalmaları nedeniyle eleştiriler yöneltti, "Ey Batı neredesiniz, neden sustunuz?" diye konuştu.



Bahçeli de öfkeliydi

Gündemin bu ana maddesine ilişkin olarak dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söyledikleri, onun Cumhur İttifakı'nın ortağı olduğu da hesaba alınarak değerlendirilmelidir. Bahçeli, partisinin TBMM'deki kapalı grup toplantısında açıklamalarda bulunurken Pençe Kartal-2 harekâtında çatışma sırasında şehit olan 3 askere ve PKK tarafından katledilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diledi.



HDP sorunsalı

Bahçeli, "Kandil'e bir şafak vakti, Türklüğün şanlı bayrağı dikilmeli. Mahmur'daki terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Sincar'ın yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur" dedi. HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrısını yinelerken de "HDP kapatılmadan PKK'nın ayağını TBMM'den kesmenin bir başka formülünü bilen aslan parçası bir demokrat var mıdır?" ifadelerini kullandı. CHP'yi de "kes, kopyala, yapıştır" açıklama yapmakla suçlayan Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin tartışılan kararlarıyla ilgili olarak ise "Anayasa Mahkemesi, milletin mahkemesi olmayacaksa kendini feshetsin" dedi.

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