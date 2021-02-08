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Haberler Mehmet Barlas Uzaya gönderilecek ilk Türkleri kim nasıl belirleyecek?
MEHMET BARLAS
Uzaya gönderilecek ilk Türkleri kim nasıl belirleyecek?

Uzaya gönderilecek ilk Türkleri kim nasıl belirleyecek?

08.02.2021, Pazartesi
Hürriyet'teki yazısında Ahmet Hakan bir atlatma habere yer vermiş... Buna göre Türkiye Elon Musk'la işbirliği yaparak uzaya insan gönderecekmiş... Bu olayın ayrıntıları henüz bilinmiyormuş ama önümüzdeki günlerde belli olacakmış.

İlk yolcular
Bu atlatma haberin ötesine geçmek ve katkıda bulunmak, gazeteciliğin yükümlü olduğu bir durumdur. Ben bu uzay yolculuğuna kimlerin gönderilebileceği konusuna katkıda bulunmayı uygun gördüm... Bu uzay yolculuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözetiminde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yönetiminde gerçekleşeceğine göre, uzaya gönderilecek ilk Türk vatandaşlarının kimler olacağını da onlar belirleyecektir.

Kılıçdaroğlu ve İnce
İlk uzay yolcularından birinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve onun refakatçisi olacak uzay yolcusunun da Muharrem İnce olması muhtemeldir. Bu suretle hem her gün bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu'nun susması, hem de Cumhuriyeti kuran CHP'nin bölünmesi önlenmiş olacaktır. Eğer bu ikiliyi uzaya gitmeleri konusunda ikna etmek mümkün olmazsa, yeni isimler devreye girebilir.

Akşener ve Demirtaş
Örneğin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le, HDP'nin cezaevindeki lideri Selahattin Demirtaş, birlikte uzaya gönderilebilirler. Bu şekilde İyi Parti'nin sözde PKK karşıtlığı da dengelenmiş olur ve Millet İttifakı'nın geleceğe dönük sağlığı da garanti edilir. Bu gibi spekülatif çeşitlemeler yapılırken, Deniz Baykal'la kaset komplosunun mimarı Fethullah Gülen'in de birlikte uzaya gönderilmeleri konuşulabilir.
Görüldüğü gibi Türkiye cazip konularla gündem oluşturulabilecek bir ülke...
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