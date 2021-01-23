Atina, Biden yönetimini Türkiye’ye karşı bilinçlendiriyor...

Türkiye ile Yunanistan arasında bütün problemli konuların ele alınacağı 25 Ocak görüşmelerini tabii ki iyimserlik içinde bekliyoruz. Neticede tarih ve coğrafya, Türkiye ile Yunanistan'ı çeşitli alanlarda birlikte ve barış içinde yaşamaya mahkûm etmiş. Ama bu barışa olan mahkûmiyet, defalarca yok sayıldı. Osmanlı'dan kopup bağımsız olan Yunanistan, Türkiye ile savaşmayı varlık sebebi gibi gördü. Şimdi de Ege Denizi'ni bir Yunan gölüne çevirecek olan 12 mil karasuları projesi yüzünden, yine sıcak bir anlaşmazlık ihtimali gündemde.

Anadolu Ajansı bu konuya ilişkin bir değerlendirmede, şu noktaları vurguladı:



Ege ve karasuları

"Türk-Yunan ilişkilerindeki derin sorunların başında hiç şüphesiz Ege Denizi'ndeki sorunlar zinciri geliyor. Bu sorunların ilki, her iki tarafın karasularını ve kıta sahanlığını kapsayan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili. Bu bağlamda Türkiye ve Yunanistan arasındaki deniz sınırı, bugüne kadar bir anlaşmayla belirlenmediği için, iki ülkenin karasularının Ege'deki genişliği 6 deniz mili olarak kabul ediliyor."



Amerika'ya gönderme

Avrupa Birliği'nin müflis ama şımarık çocuğu Yunanistan, Türkiye'ye karşı hem Avrupalıları hem de NATO dolayısıyla Amerika'yı kullanmaya çalışıyor. Son olarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun yeni Başkanı Demokrat Partili Bob Menendez'i tebrik ederken, Menendez de Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı olan Antony Blinken'a Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ ile ilgili sorular sordu.



Açık destek

Blinken bu soruya yazılı olarak yanıt vererek, "Bakan olmam onaylanırsa, bu yasayı gözden geçireceğim. ABD'nin Yunanistan, İsrail ve Rum yönetimi arasındaki sağlam bağlarını desteklemek için Kongre ile çalışacağım. ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız için önemli. Obama-Biden döneminden başlayan bu bağları daha da derinleştirmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



Sözde müttefikmişiz

Senato'da senatörlerin sorularını yanıtlayan Blinken, 2 gün önce yaptığı açıklamada Türkiye'yi "sözde müttefik" olarak tanımlamış, S-400'ler dolayısıyla Ankara'nın daha fazla yaptırımla karşı karşıya kalabileceğini belirterek tehdit etmişti.

Blinken, Dağlık Karabağ'da yaşanan savaş içinse, "Dağlık Karabağ'da patlak veren düşmanlıkların ışığında, Azerbaycan'a güvenlik yardımımızı gözden geçireceğiz. Ermenistan Savunma Bakanı ile çalışmayı dört gözle bekliyoruma" demişti.



Kıbrıs da bir sorundur

Yunanistan ile Türkiye arasındaki önemli sorunlardan bir diğeri de Kıbrıs'tır. "İngiltere ile birlikte garantör ülke oldukları için ada üzerinde belirli sorumluluklara sahip olan Türkiye ve Yunanistan, mevcut durum itibarıyla Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda taban tabana zıt görüşlere sahipler."

Evet... Sonuçta 25 Ocak görüşmelerini iyimserlik içinde bekliyoruz. Ama bu iyimserliğin dozunu da kaçırmamamız gerekiyor.

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