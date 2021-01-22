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MEHMET BARLAS
Hem yeteneksiz hem de partisiz cumhurbaşkanlarını sanki görmedik mi?

Hem yeteneksiz hem de partisiz cumhurbaşkanlarını sanki görmedik mi?

22.01.2021, Cuma
Siyasal serüvenlerimiz oldukça yoğun değil mi? Osmanlı dönemindeki ilk anayasamızdan bu yana 145 yıl, Osmanlı sonrasındaki ilk anayasamızdan bu yana da 100 yıl geçti. Mutlakiyet döneminin devlet başkanı modelini de, meşruti devlet başkanını da, Cumhuriyet'in partili devlet başkanını da, partisizini de gördük.

Partisizler
Bugün bunlar hiç yaşanmamış gibi ortaya laf atanları herhalde sizler de hayretle izliyorsunuzdur. Sözde "Partisiz" olan cumhurbaşkanlarının ne kadar partili olduklarını sanki görmedik... Ya da gerçekten partisiz olan cumhurbaşkanları döneminde, bunların partili başbakanlarla kavgaları yüzünden ekonominin nasıl çöktüğünü, bankaların nasıl iflas ettiklerini sanki unuttuk. Ya da ülkenin geleceğine dönük hiçbir yatırıma bir çivi bile çakmayanlar yok mudur?

Hepimizin Cumhurbaşkanı
Bugün Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin de Genel Başkanı... Ama onun bütün Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı olmadığını iddia etmek için biraz eksik akıllı olmak gerekir. Geceyi gündüze katıp, Türkiye'nin yükselmesi ve ülkenin hizmetlerle dolması için ne tür çabalar harcadığını hepimiz görüyoruz. Dilerim Türkiye'de bir daha o partisiz, hedefsiz ve yeteneksiz cumhurbaşkanlarından biri daha siyaset ufkumuza çökmez.

Fırsatlar kaçmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarına dönük tahlilleri, dünkü mesajlarında yine vardı. Bunları birlikte hatırlayalım:
"- Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı ve inşa ettiğimiz siyasi mimari sayesinde ülkemizi inşallah yeni küresel düzende hak ettiği yere taşıyacağız. Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar ve ekonomik yetersizlikler sebebiyle değerlendiremediğimiz fırsatları inşallah bu defa kaçırmayacağız."
"- Tabii bu tabloyu sadece biz görmüyoruz. Kimi rakibimiz, kimi hasmımız, kimi dostumuz olan çevreler de bu fotoğrafı okuyor. Ülkemin son dönemde maruz kaldığı orantısız kimi saldırıların gerisinde işte bu sancı vardır."

Hedeflerimizden kopmayız
"- Son bir gayretle Türkiye'yi yeniden oyunun dışına itmek, rayından çıkarmak, hedeflerinden koparmak isteyenler, ellerindeki tüm kozları sahaya sürmüş durumdadır. Buna karşılık dostlarımızın muhabbetini, sevgisini, desteğini de güçlü bir şekilde yanımızda hissediyoruz."
"- 2023 seçimleri diğer birçok faktörün yanı sıra bu tarihi sürecin başarısı bakımından da önemlidir. Teşkilatlarımıza her fırsatta seçim gününe kadar var güçleriyle çalışmalarını telkin etmemizin gerisinde üstlendiğimiz tarihi sorumluluğu hakkıyla yerine getirme arzusu yatıyor."
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