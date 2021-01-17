Bari bu defa meteorolojinin tahmini doğru çıksın...

Yıllar önce New York'ta bir oteldeki akşam yemeğine davetliydik. Yemek salonu tıklım tıklım doluydu. Saatler 19.30'u gösteriyordu. Bir anda salondaki herkes masalarından kalktı. Ve salon boşaldı. Biz birkaç Türk konuk salonda kalakalmıştık. Meğer biraz evvel radyoda hava durumunu aktaran spiker, "19.45'te şiddetli bir yağış olacak" demiş. Gerçekten de birkaç dakika sonra dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başlamıştı. Bizim yadırgadığımız durum belliydi. Hava tahmin raporunun doğru olduğuna böylesine inanan bir kalabalığa Türkiye'de rastlamak pek mümkün değildi.



İnancımız sınanacak

Şimdi meteoroloji raporlarına olan inancımız bugün bir kez daha sınanacak... Çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre akşam saatlerinde ve gece itibarıyla yoğun olması beklenen kar yağışının, İstanbul'da 20-40 cm arasında bir kalınlık oluşturacağı aktarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kar yağışına ilişkin İstanbulluları uyardı. Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım" dedi.



Don da bekleniyor

AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Bu gece ve yarın, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.



Yağışı beklerken

Açıkçası bu konudaki uyarılar bu sezon ilk defa yapılmıyor. Ama nedense hava durumu, meteorolojinin tahminlerini şimdiye kadar pek onaylamadı. Başka illeri seller götürürken, İstanbul'da yağmur hasis davrandı. Kar yağışı ise kesintili ve kısa devirli oldu. Dilerim bu son uyarılar gerçek çıkar ve İstanbul karla kaplanırken, barajlar da suya doyar. Yani bugün New York'lular gibi olmak istiyorum.

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