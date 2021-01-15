Yaşadığımız dönemde komplo teorileri ile gerçekler kafaları karıştırıyor

Komplo teorileri ile gerçeklerin içiçe geçtiği bir dönemde yaşamaktayız. Özellikle koronavirüs salgını ile sosyal medya patronlarının birbirlerinin adeta izdüşümünde dünyayı etkilemeleri, komplo teorisi üretenlere sonsuz ilham kaynağı olmaktalar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki demokrasinin salgından nasıl etkilendiğini ve daha sonraki gelişmelerde bu demokrasinin sansürlerle nasıl rafa kaldırıldığını görmemek imkansızdır.



Nüfus sorunsalı

Komplo teorilerinin en fazla konuşulanlarına gelince... Buna göre koronavirüs Çin'deki bir Amerikan laboratuvarında üretilip dünyaya salınmıştır. Amaç artık dünyaya ağır gelen insan nüfusunun özellikle geri kalmış ya da hijyen kurallarına uyulmayan ülkelerde azaltılmasıdır. Ancak sonuç beklenenin tam tersi olmuş ve mesela Hindistan ya da Endonezya gibi ülkeler yerine Amerika'nın ve Avrupa Birliği ülkelerinin nüfusunu vurmuştur. Bu salgın sadece Amerika'da Trump'ın seçim kaybetmesine yaramıştır.



Azaltılabilir mi?

Söz konusu komplo teorilerine göre şimdi sırada yeni bir virüsün üretilmesi vardır. Bu konuda özellikle Bill Gates şirketleri öncelik almaktadırlar. Eğer amaçlanan gerçekleşirse, belirli süre sonunda dünya nüfusu herhalde 8 milyardan 3-4 milyara düşürülecektir. Bu arada gelişmiş insanlık, Elon Musk gibi isimlerin öncülüğünde, uzaydaki gezegenlerde koloniler de kuracaktır.



Amerika çok değişti

Komplo teorileri dışındaki gerçeklere gelince... Özellikle Amerika Birleşik Devletleri artık eskisi gibi değildir. Bir avuç sosyal medya patronunun düşünce dünyasına ve özgürlüklere hükmettiği, totaliter bir ülkedir Amerika... Başkan seçimindeki hileler görmezden gelinmekte ve Amerikan toplum yaşamından Trump'ın çıkartılması için mümkün olan her şey yapılmaktadır.



Normale dönmeliyiz

Bize gelince... Salgınla gelen yasaklar geniş kitleleri çok olumsuz etkilemiştir. AK Parti yönetiminin bu hava içinde 2023 seçimlerine gitmesi çok yanlış olur. Yani normale dönüş hemen başlatılmalı ve kapalı işletmeler, lokantalar falan hemen açılmalıdır.

Çok çarpıcı olaylarla dolu zamanları yaşamaktayız. Bunları gözden kaçırmamak gerekiyor.

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