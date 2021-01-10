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Haberler Mehmet Barlas ‘Dijital çağda kendi yazılımını gerçekleştirmeyen milletler köle olacaklardır’
MEHMET BARLAS
‘Dijital çağda kendi yazılımını gerçekleştirmeyen milletler köle olacaklardır’

‘Dijital çağda kendi yazılımını gerçekleştirmeyen milletler köle olacaklardır’

10.01.2021, Pazar
Geçen pazar akşamı A Haber'de "Canan Barlas'la Gündem" programının konuğu Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın'dı... Cemil Barlas'ın sorularının hiçbirini cevapsız bırakmayan Prof. Dr. Aydın, beyin cerrahı olarak hem bu alandaki gelişmeleri, hem de hayal bile edilemeyecek yeni ufukları anlattı...

Rüyanın filmi
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın'ın çarpıcı anlatımlarından biri de beyne ne ölçüde girilebileceğine ilişkindi. Örneğin artık insanın rüyası filme alınabiliyormuş... Veya insana istediği rüya gösterilebiliyormuş. Bütün gelişmeler beyin dalgalarını ölçmekle başlamış...
Prof. Dr. Aydın'ın 3 ciltlik "Beyin Sizsiniz" kitabı yanında, özlü sözlerin ve görüşlerin yer aldığı 3 ciltlik "Aforizmalar" kitapları var. Bunların sayfaları arasında, çok yabancısı olduğunuz bir alanda dolaşıyorsunuz ama aslında beyninizin özelliklerini öğreniyorsunuz. Aforizmalardan bazı örnekler vererek ne demek istediğimi anlatayım:

Aforizmalar
- Aşk beyin frekanslarının senkronize olması, nefret ise çatışmasıdır.
- Hayatın yansıması olan düşünce, çevresiyle etkileşen saf enerjidir.
- "Hayal" diye öğrendiklerimiz gerçek, "Gerçek" diye öğrendiklerimiz hayalmiş meğer.
- Dijital çağın dijital kölelerini dijital zincirlerle zincirlediler.

Köle olmak tehlikesi
- Dijital çağda kendi yazılımını geliştirmeyen milletler, küresel güçlerin kölesi olacaktır.
- Kuantik Çağ'da korkarım ki hürriyet, istiklal, istikbal ve istikrar kelimeleri lügatlarda olmayacaktır.
- Mantıkla matematik evlendi, yapay zekâ doğdu.

Kalp ve beyin
- Keşke kalbim beynimde olmasaydı
- Genler bir üst aklın yazdığı ve hayatın başlangıcından beri nesiller boyu at değiştirerek devam eden programlardır.
- Herkes kendi hayatını kendi beyninde taşır.
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