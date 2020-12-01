Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’den tüm belediyelere örnek olacak kararlar

Bu koronavirüs salgını insanlara pek çok şeyi ve bu arada özgürce yaşamayı da unutturmak üzere... Yasaklar ve önlemler yetmiyormuş gibi para cezaları da var gündemde. Bu arada esnafın ne tür zorluklarla karşılaştığını, kapanan iş yerlerinden görebiliyoruz. Açıkçası siyasetin öncelikle dayanışma ve yardımlaşma olarak uygulanması gereken zorlu bir dönem bu. Demokratik siyaseti birbirinin kalesine gol atmak olarak gören anlayış, bu dönemde rafa kaldırılmalıdır.



Esnafın yanında

Siyaseti günün zorluklarına karşı vatandaşların yanında olmak şeklinde anlayan bir belediye var... Sevgili Fatma Şahin'in Başkanı olduğu Gaziantep Belediyesi... Tedbir amaçlı kapatılan işyerlerinin sahipleri olan esnafa, 1500 lira destek verilmesi için karar alınmış. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi genelgelerle işyeri kapanan işyeri sahipleri ve çalışanlarının meskenlerde kullandığı sularda yüzde 50 indirim kararını da almış. Paket servis yapamayıp kapanan kiracılarından kira alınmaması kararına da varılmış.



İyi günde, kötü günde...

Fatma Şahin'in bu konuda yaptığı açıklamadaki bazı ifadeler, örnek alınacak niteliktedir:

"- Gaziantep özelinde esnafımızla kader birliği yaptık. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, bir ve beraber olacağız dedik ve bir model oluşturduk Gaziantep modeli, kardeşlik modeli."



Varını veren utanmaz

"- Bizde çok güzel bir söz vardır 'Varını veren utanmamış'. Zor zamanda esnafımızın yanında olmaya, en az zararla bu musibetten hem bu şehrin, hem de ülkemizin kurtulması için çabalıyoruz."

"- Aldığımız kararları hızlı bir şekilde uygulayacağız. Gelen tedbirlerle daha ne yapılması gerekiyorsa sürekli istişare ederek yeni kararlar almaya devam edeceğiz. Kardeşlikle, sevgiyle, paylaşarak, birbirimizi anlayarak iyileşeceğiz."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın