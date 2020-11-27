15 Temmuz FETÖ-ABD ortak darbe girişiminin faillerine sonunda en ağır cezalar verildi

15 Temmuz 2016'daki FETÖ-ABD ortak yapımı darbe girişiminden beri bu hainliği gerçekleştirenlerin ne ceza alacaklarını merakla bekliyorduk. Neticede 27 Mayıs 1960'tan beri her 10 yılda bir askeri darbe yemiş bir toplumuz... Ama 15 Temmuz geçmişteki benzerlerinden çok farklı bir darbeydi. Sivil halka ateş açılmış, uçaklar TBMM'yi bombalamıştı. Yakalayabilseler Erdoğan ve ailesini de katledeceklerdi...



En ağır cezalar

Sonucunu ve verilecek cezaları merakla beklediğimiz darbe girişiminin davası 1 Ağustos 2017 günü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda başlamıştı. Bu davada 365'i tutuklu, 104'ü tutuksuz, 6'sı yakalamalı sanık bulunuyordu. FETÖ'nün sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve darbeyi yöneten 15 asker hakkında 'Anayasayı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast' ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl hapis cezası verildi. 291 sanığa en az 1 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi, 70 sanık beraat etti.



Başkanı tehdit etmiş

Bu ağır cezalar darbecileri acaba ıslah eder mi? Bunlar FETÖ'nün aldatmasına kapılıp kendi halklarına ateş açtıkları için acaba şimdi pişmanlar mıdır? Ya da bu ağır cezalar akıllarından hâlâ darbe geçenleri uyarır mı? Bu soruların cevabı da dünkü karar duruşmasında galiba alındı... Kararın okunmasının ardından bazı sanıklar mahkeme heyetine tepki gösterirken, eski albay Fatih Yarımbaş ise "Başkan görüşürüz seninle" diyerek mahkeme başkanını tehdit etmiş... Ne dersiniz? "Olur böyle şeyler" diyerek geçiştirelim mi bu saldırganca davranışı?



Bombacı pilotlar

Ama bazı faillere verilen ağır cezaları düşünerek teselli bulabiliriz. Mesela sanıklardan TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'nı bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda 7 polisi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı Ertan Koral ve üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan gibi suçlulara en ağır cezalar verildi.

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