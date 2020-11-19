19 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas “Yeni zamanlar”ı koronavirüs salgını da biçimlendirdi
MEHMET BARLAS
“Yeni zamanlar”ı koronavirüs salgını da biçimlendirdi

“Yeni zamanlar”ı koronavirüs salgını da biçimlendirdi

19.11.2020, Perşembe
Yeni zamanlar eski zamanlardan o kadar farklı ki... Yeni zamanları tam olarak anlamak da galiba zaman alacaktır... Örneğin Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlıktaki Azerbaycan'ın yanında aktif biçimde yer almasını bir düşünün... 1991'den önce yani Sovyetler Birliği çöküp dağılmadan önce böyle bir şey mümkün müydü?

Salgın ve sonuçları
Yeni zamanların en çarpıcı olaylarından biri tabii ki koronavirüs salgınıdır. Düşünün bir kez... Çin'deki çok sermayeli bir laboratuvarda bir virüs üretiliyor. Salgına dönüşen bu virüs en fazla Amerika'da etkili oluyor ve Başkan Trump'ın yeniden seçilmemesinde ağırlıklı etken rolü oynuyor. Virüsün üretildiği Çin'de hayat ve ekonomi normale dönerken, Avrupa Birliği ülkeleri de krizden krize atlıyorlar. Bu arada bilgi sermayesini ellerinde tutanlar servetlerini katlarken, yoksullar daha da yoksullaşmaktadır.

Yasakçılık tırmanıyor
Bu virüs salgınının Türkiye'deki yansımaları da çarpıcı değil mi? Sanki bir el Türk ekonomisini işsizliğe ve bunalıma iterken, yönetim de yasakçılıkla sanki salgın yok olacakmış gibi davranıyor. İşin en garip yanı ise, muhalefetin de yasakçılığa hiç eleştiri yöneltmemesidir.

Putin konuştu
Akıllı cep telefonları ile tüm toplumların büyük gözaltına alındığı yeni zamanların en sağlıklı teşhisini yapan siyasi liderlerden bir tanesi Rusya Devlet Başkanı Putin'dir. Bu açıdan Putin'in "Rossiya" devlet televizyonuna verdiği Azerbaycan konulu demeci hatırlamakta fayda vardır.

Karabağ'ın statüsü
Putin, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma sayesinde kan dökülmesinin durdurulduğunu belirtirken "Karabağ'ın nihai statüsü belirlenmedi. Bugün var olan statükonun devam etmesi konusunda anlaştık. Bundan sonra ne olacağına liderler, gelecekte bu süreçte yer alacaklar karar verecek." diye konuştu.
Türkiye'nin doğrudan Azerbaycan'ı desteklediğini belirtmekten hiçbir zaman çekinmediğini söyleyen Putin, "Türkiye'nin rolü çok iyi biliniyor, bu Azerbaycan'da defalarca söylendi ve Türk tarafı bunu asla gizlemedi. Onlar tek taraflı olarak Azerbaycan'ı destekledi" dedi. Putin, çatışmaları değerlendirerek, "Bunlar Sovyetler Birliği'nin çöküşünün jeopolitik sonuçları. Biz bu konuyu her zaman genel olarak ele alıyoruz. Burada genel bir durum değil, şu anda tanıklık ettiğimiz oldukça somut olaylar söz konusu" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'a uyarı
Putin, Ermenistan'da iktidara gelebilecek yeni bir yönetimin Karabağ ile ilgili anlaşmayı kabul etmemesi halinde ne olacağı sorusuna, "Bu intihar olur. Paşinyan, kendisi için zor da olsa, gerçek tabloyu, durumu anlattı. Ortak bildirinin imzalandığı zaman bu durum böyle idi ve bugün de böyledir. Anlaşmalara uymak ya da uymamak kararı taraflara aittir. Ancak, bu büyük bir hata olur. Bunun olmayacağını umuyorum." yanıtını verdi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Türkiye’ye gelmeden Fransa’da Türkiye hakkında ayıp bir demeç verdi 18.11.2020 Çarşamba
Salgına karşı önlem almakla yasakçılığı karıştırmak tehlikesi var 17.11.2020 Salı
Bizim kafamız berrak ama Amerika’da kimin ne dediği ve ne yaptığı belirsiz 16.11.2020 Pazartesi
Ahmet Kekeç’in vefat haberi ile içimde bir şeyler kırıldı 15.11.2020 Pazar
Koronavirüs testlerinde bir sahtekârlık mı dönüyor? 14.11.2020 Cumartesi
Sadık Albayrak’ın açıklaması fitne üreticilerini utandıracak mı? 13.11.2020 Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Kabine değişikliği yok’ dedi 12.11.2020 Perşembe
Dünkü 10 Kasım yine Atatürk’le ve çeşitli olaylarla doluydu 11.11.2020 Çarşamba
Atatürk’ü asla günlük siyasete taşıyıp polemiklerin rüzgârında yıpratmamalıyız 10.11.2020 Salı
“İşgal altındaki şehirlerini ve Karabağ’ı özgürlüğe kavuşturan Azerbaycan’ı kutluyoruz” 09.11.2020 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA