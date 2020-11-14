Koronavirüs testlerinde bir sahtekârlık mı dönüyor?

Garip ve güvensizliklerle dolu, eski değerlerin sıfırlandığı ve hiç tahmin edilmeyen yeni değerlerin oluştuğu zamanları yaşıyoruz. Bu yeni zamanların ana öğelerinden bir tanesi tabii ki koronavirüs salgını... Koronavirüs siyasi dengeleri değiştirirken, toplumların özgürlüklere ilişkin değerlerini altüst ediyor. Özgürce yaşamak artık birtakım odakların kararlarına bağlı. Sokakta sigara içmek bile suç olabiliyor. Bu arada Çin'de başlayan koronavirüs salgınının en büyük yansımasının Amerika'da görüldüğü ve başkanlık seçimini bile etkilediği konuşuluyor.



Elon Musk konuştu

Acaba topluma sunulan ve amaçları sağlığı korumak şeklinde açıklanan önlemler ne kadar gerçekçidir? Düşünün ki yeni zamanların parlayan yıldızlarından biri olan Tesla şirketinin kurucusu Elon Musk, bir gün içinde yaptırdığı 4 antijen testinin 2'sinin sonuçlarının pozitif, 2'sinin negatif çıktığını açıkladı. Elon Musk "Testler konusunda bir sahtekârlık dönüyor" dedi...



Sahtekârlık dönüyor

Musk, Twitter'da "Büyük bir sahtekârlık dönüyor. Bugün 4 kez test yaptırdım. 2 test negatif, 2 test pozitif geldi. Aynı alet, aynı test, aynı hemşire. BD'nin (Becton Dickinson) hızlı antijen testi" paylaşımını yaptı. Elon Musk, "Şimdiye kadar tipik soğuk algınlığı belirtilerinin dışında sıra dışı bir semptom göstermediğini" belirterek 2 farklı laboratuvarda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri de yaptırdığını, sonuçların 24 saat içinde belli olacağını ifade etti. Tıbbi teknoloji şirketi Becton Dickinson ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.



Sabırlı mıyız?

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Kovid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun" açıklamasında bulundu.

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