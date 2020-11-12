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MEHMET BARLAS
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Kabine değişikliği yok’ dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Kabine değişikliği yok’ dedi

12.11.2020, Perşembe
Aslında hoş şeyler oluyor... Mesela hiç açılmayan okulların 16 Kasım'da ara tatiline girecekleri haberi, bu hoş şeylerden birini yansıtıyor. Bir diğer eğlenceli haber de 65 yaş üzerindekilere dönük takıntılı durumun, yeni yasaklarla güncellenmesidir... Düşünün ki 78 yaşındaki Biden Türkiye'de olsaydı, bırakın başkan adayı olmayı, sokağa çıkmaya bile cesaret edemezdi.

Cumhurbaşkanı konuştu
Siyasette günün en sıcak haberlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda değerlendirdi... Bunlardan bazılarını kayda geçirelim:
"- Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde 2 sismik araştırma, 3 sondaj gemisini dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde fırsata dönüştürerek ülkemize kazandırması da finans yönetimi açısından önemli bir başarıydı."
"- Kabine değişikliği spekülasyonları da masa başında uydurulan haberler. Bizim medyanın işi gücü yok. Siz yazacaksınız, TV'lerde konuşacaksınız ben bunlarla mı amel edeceğim?"

Faiz ve enflasyon ilişkisi
"- Yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içindeyiz."
"- Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız."

Azerbaycan ve Türkiye
"- Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının, enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını, temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde, şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum."
"-Yerlerinden edilen Azerbaycanlılar BM gözetiminde evlerine geri dönebileceklerdir. Türkiye ortak barış gücünde Rusya ile yer alacaktır."
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