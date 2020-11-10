10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Atatürk’ü asla günlük siyasete taşıyıp polemiklerin rüzgârında yıpratmamalıyız
MEHMET BARLAS
Atatürk’ü asla günlük siyasete taşıyıp polemiklerin rüzgârında yıpratmamalıyız

Atatürk’ü asla günlük siyasete taşıyıp polemiklerin rüzgârında yıpratmamalıyız

10.11.2020, Salı
Ölüm yıldönümünde Atatürk'ü minnet, şükran ve hayranlık duyguları içinde yine özleyerek anıyoruz... Atatürk'ten sonraki yıllarda doğan bizler için de, sanki onsuz bir dönem yaşanmamış gibidir. Atatürk'ü kalbimizdeki en saklı yerde hep yaşattık.

Devlet adamı
Ancak şunu da söylemeliyiz. Atatürk sevgisi asla semavi bir inanç sisteminin parçası değildir. O çok yerleşik bir kültürü devam ettiren, sona ermiş bir imparatorluğun yerine bir Cumhuriyet kuran bir devlet adamıdır. Asla tartışılmazların bir parçası ve ilahi söylemlerin konusu değildir.

Siyasete taşımayalım
Bugün bazıları Atatürk'ü günlük siyasetin bir öğesi ve muhalefetin bir aracıymış gibi sunmaya çalışıyorlar. Oysa bu tür davranışlar Atatürk'ün hepimizin gözündeki o yüce konumuna sadece zarar verir. Çünkü Atatürk'ü nasıl birileri günlük siyasete taşımaya çalışıyorlarsa, bazıları da Sultan Abdülhamid'i ya da Yavuz Sultan Selim'i de aynı şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu kargaşada kimin ne demek istediğini anlamak pek mümkün değildir. Ve doğru olan bu ulusun geleceğine katkıda bulunan ve şimdi tarih olmuş büyük isimleri sonsuzluktaki yerlerinde bırakmaktır.

Hedefe ulaştık
Atatürk'ü bir kez daha saygı ile anarken, onun kurduğu Cumhuriyet'in çok ileri düzeylere ulaştığını da söylemeliyiz. Atatürk'ün yaşadığı dönemde hayal olan hedefler şimdi aşılmıştır. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve onu geçmek olarak belirlediği ulusal hedef gerçekleşmiştir. Her geçen gün Türkiye'nin dünyadaki yeri daha sağlam ve belirgin şekilde kesinleşiyor.
Evet... Atatürk'ü bir kez daha saygı, sevgi ve şükran duyguları içinde anıyoruz. Onu asla günlük siyasetin bir parçası yapıp polemiklerin rüzgârında yıpranmasına izin vermemeliyiz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
“İşgal altındaki şehirlerini ve Karabağ’ı özgürlüğe kavuşturan Azerbaycan’ı kutluyoruz” 09.11.2020 Pazartesi
Kennedy cinayeti ile Amerikan siyasetinin şifrelerini çözmeye başlamıştık 08.11.2020 Pazar
Amerikan seçimlerine takılıp İstanbul depreminin taşıyacağı riskleri unutmayalım 07.11.2020 Cumartesi
Bu haliyle dünyayı anlamak için tek yol Neşat Ertaş dinlemektir 06.11.2020 Cuma
Amerikan siyasetinde artık ‘Trump’ diye bir gerçek var 05.11.2020 Perşembe
Amerika’daki seçimin sonucu ne olursa olsun beklentiler olumlu değil 04.11.2020 Çarşamba
Amerika’da bugün başkan seçimi var ama aklımız yine İzmir’de 03.11.2020 Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir depremi hakkında Samsun’da konuştu 02.11.2020 Pazartesi
Her Türk insanı deprem denilince yaşadığı depremleri hatırlar 01.11.2020 Pazar
Rusya’dan Macron’a laiklik ve demokrasi konusunda nasihat geldi 30.10.2020 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA