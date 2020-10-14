Koronavirüs salgını ve trafik kazaları yetmezmiş gibi şimdi de sahte içki gündemde

Hatay'daki orman yangınında terör şüphesi hepimizi nasıl öfkelendirmişti. Bu tür eylemlerle hem insanları hem de doğayı hedef alanların ne biçim yaratıklar olabileceğini tartışmıştık. Şükredelim ki Hatay'daki yangından can kaybı çıkmadı. Ama aynı günler içinde çeşitli kentlerden gelen "Sahte içki" haberleri sonunda, şu ana kadar 45 vatandaşımızın vefat ettiğini öğrendik. Yani trafik kurbanları yetmezmiş gibi şimdi bir de sahte içki kurbanlarımız var beklenmedik ölümlerle yaşamları son bulanlar listesinde...



45 ölüm var

Düne kadar gelen haberlere göre sekiz şehirde hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi. En çok ölüm 19 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de yaşandı. İstanbul'da ölü sayısı yediye yükseldi. Şimdiye kadar Kırıkkale'de yedi, Mersin'de altı, Muğla ve Aydın'da ikişer, Trabzon ve Zonguldak'ta birer kişi sahte içki yüzünden öldü. Ölenler arasında 36 yaşındaki Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (İstanbul), 54 yaşındaki Harun İnanç (Zonguldak), 58 yaşındaki Aydın Göksoy (İzmir) var.



Önemli açıklamalar

Sahte içki konusunda aydınlatıcı ve uyarıcı bir açıklama yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın sözlerini dikkatle değerlendirmeliyiz. Bu açıklamanın bazı bölümlerini hatırlayalım:

"- Bu yıl yaklaşık 60 ton civarında kaçak alkol ele geçirdik. Ölümler, muhtemelen etil alkolün içine karıştırılmış metil alkolden kaynaklanıyor. Vatandaşlarımızdan, bilmediğimiz yerden alınan alkoller ya da 'etil alkol' diye verilen malzemelerden evde kendilerinin yaptıkları alkolleri tüketmemelerini istiyorum."



Etil ve metil alkol farkı

"- Etil alkolle metil alkolün farkını ne satıcının ne de kullanıcının anlaması kesinlikle mümkün değil. Bilmeden içine az miktarda bile olsa metil alkol karışmışsa insan hayatına mal oluyor. Dün akşam da büyük miktarda bu sahte etil alkolü İzmir civarına dağıttığını bildiğimiz kişileri yakaladık ve hâlâ da çalışmalarımız devam ediyor."



Baskınlar

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7'si tutuklandı. İzmir, Mersin ve İstanbul'da yapılan aramalarda 10.505 litre etil alkol, 1.550 adet boş bidon, 1.000 adet kapak, 3 adet içki üretim makinesi ve çok sayıda sahte etil alkol etiketi ele geçirildi.

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