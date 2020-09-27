Rüyamızda görsek inanamayacağımız farklı bir dünyada yaşıyoruz

Çok aziz ve bilge bir dostumla konuşuyorduk. "Rüyamızda görsek bile inanamayacağımız günleri yaşıyoruz" dedi. Sonra ilave etti. "Şu salgının yarattığı dünya düzenini nasıl hayal edebilirdik? Herkes ölümden korkarken, müthiş bir servet transferi yaşandı dünyada... Kitleler yoksullaşırken, birilerinin servetleri katlanarak arttı."



CHP'nin durumu

Ben aktüaliteden bir türlü çıkamayan bir gazeteci olarak konuştum...

- Acaba CHP'nin bugünkü durumu da rüyamızda görsek inanamayacağımız durumlardan biri mi? Cumhuriyeti kuran partinin bugünkü lideri sürekli mizah edebiyatına katkıda bulunuyor. Bu partinin İstanbul il başkanı da sert ve tavizsiz bir kişi olarak sunuluyor. Ama internet ortamında bu hanımın hakim kişiliği, köpeğine hayran bir hayvan sevici niteliğinde...

Bugünün dünden çok farklı olan yanlarını konuşmaya devam ettik...



Amerika nereye?

- Hem askeri gücüyle hem de ekonomisi ile dünyaya hükmeden Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu durumu da önceden görmek mümkün değildi... Geçmişini inkar etmekten öteye bir genel yaklaşım var Amerika'da... Eski başkanların ve Amerika'yı kuranların heykelleri yıkılıyor. Geçmişe yön veren isimler, ırk ayırımcı kişiler olarak teşhir ediliyorlar. Şu anda içinde bulunulan başkanlık seçimi süreci de, demokratik bir tercihe değil sanki rakiplerin birbirlerine dönük kan davalarına kilitlenmiş bir görüntüde.



Yeni Türkiye

Eskisinden çok farklı olan bir durum doğrudan Türkiye'yi yansıtıyor. Artık bir askeri darbe korkusu ya da vesayetçi bir rejim endişesi hiç kalmadı Türkiye'de... Dışarıdan güdülen değil, kendi çıkarlarına paralel bir siyaset çizgisini koruyan bir ülke artık Türkiye... Bu durumu da önceden böylesine görmek kolay değildi.

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