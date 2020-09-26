Amerika’da seçimi Demokratlar kazanırsa, Türkiye ile bu ülkenin ilişkileri zorlaşacak

Amerika'da 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimi, Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Bunun bir nedeni Demokrat aday Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmekle ilgili görüşleridir. Biden birkaç ay önceki konuşmasında Türkiye'de Erdoğan'ın görevine son verilmesi için muhalefetin desteklenmesi gerektiğini söylemişti. Bilindiği gibi Pensilvanya'da üslenen FETÖ elebaşı, yoğun bir maddi kampanya ile Demokratlara destek veriyor ve Amerikan kamuoyunu Türkiye aleyhindeki düzmece bilgilerle oluşturmaya çalışıyor.



Pelosi de konuştu

Dün de Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren saçma sapan bir açıklama Demokrat Parti Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den geldi. Nancy Pelosi, 3 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin ardından yarışı kaybetmesi halinde barışçıl bir devir teslimi kabul etme taahhüdünde bulunmayı reddeden Başkan Donald Trump'a, "Türkiye'de değilsin" çıkışında bulundu.



Türkiye düşmanı

ABD'nin, Kuzey Kore ya da Suudi Arabistan olmadığını söyleyen Nancy Pelosi, "Kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jong'a, Erdoğan'a... Türkiye'de değilsiniz, Kuzey Kore'de değilsiniz. Rusya'da ve Suudi Arabistan'da da değilsiniz. Sayın Başkan Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz ve burası bir demokrasi ülkesidir. Neden ABD Anayasası'na göre ettiğiniz yemine bağlı kalmaya çalışmıyorsunuz?" şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu'nun yorumu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, "İbretlik cehaletiyle Nancy Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milleti'nin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.



Olayın nedeni

Trump önceki gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, postayla oy kullanma sisteminin sıkıntılara yol açacağı gerekçesiyle "Olacaklara bakacağız." yanıtını vermişti. Bu cevabı, rakibi Demokrat Partili Başkan adayı Joe Biden'ın seçimi kazanması durumunda Trump'ın sonucu kabul etmeyeceğine yönelik tartışmaları alevlendirmişti.

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