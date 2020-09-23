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Haberler Mehmet Barlas Lidere sadakat ancak görev devam ederse söz konusu olur
MEHMET BARLAS
Lidere sadakat ancak görev devam ederse söz konusu olur

Lidere sadakat ancak görev devam ederse söz konusu olur

23.09.2020, Çarşamba
Bizde de Amerika'da da siyasi liderlerin sağ kolu konumundaki yardımcıları bile, görevleri sona erdiğinde sadakat denilen erdemli olguyu unutuveriyorlar. Başkan Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve bizim eski Başbakanımız Ahmet Davutoğlu bu durumlara en iyi iki örnektir.

Bolton'un kitabı
John Bolton görevi Başkan Trump tarafından sona erdirilince hemen bir kitap yazmış ve Trump'ı yerden yere vurmuştu. Bolton'a göre Trump Başkanlıkta Çin'den destek alıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi diktatörlerle içli dışlı oluyor, Finlandiya'nın Rusya'ya ait olduğunu zannediyordu. Bu kitap yayınlandıktan sonra Trump, Bolton'un adi bir yalancı olduğunu söylemişti.

Bolton bir aptaldır
ABD Başkanı Donald Trump, dün de eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için, "Ben bu aptalı dinleseydim, şu anda 5'inci dünya savaşında olurduk" ifadesini kullandı. Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri açısından kritik olan Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde seçmenlerine hitap ederken eski danışmanından söz etti.

Biden için konuştu
Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçiminin ülke tarihi açısından önemli olduğuna işaret ederek Demokratlar'ın adayı Joe Biden için de "Biden seçimi kazanırsa tarihin en kötü adayına karşı seçimi kaybetmiş olacağım." yorumunda bulundu. Biden'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Biden, değişmez bir küreselci. Biliyorsunuz, küreselciler saf dışı kaldı. Onlar bu ülkeyi mahvetmişti." dedi.
3 Kasımdaki Amerikan Başkanlık Seçimleri'ne giderek yaklaşılırken, iki aday arasındaki rekabet de kızışıyor. Kamu oyu yoklamalarına göre Tump ile Biden seçmen katında eşit durumdalar.
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