Yunanistan Türkiye’nin sabrını nereye kadar zorlayabilecek?

Hayatın gürültülü akışı içinde en dikkate değer olay, herhalde Türkiye'nin Yunanistan'ı "Sakız'ı silahlandırarak Lozan'ı ihlal ediyorsun" diyerek uyarmasıdır. Ege adalarının silahlandırılmasını şimdiye kadar 1947 Paris Anlaşması'nın ihlal edilmesi olarak niteleyen Türkiye'nin, son olayda Lozan'ı gündeme getirmesi, gerginliğin tehlikeli şekilde tırmandığını gösteriyor.



Sarhoş mu oldular?

Macron'un boğazlarına akıttığı Fransız şarabı ile kendilerini unutan Yunanlılar, giderek yaklaşan bir çatışmayı acaba gerçekten istiyorlar mı? Düşünün ki tüm Yunanistan'ın nüfusu bizim İstanbul'daki nüfustan daha azdır. Yunanistan'ın ekonomisi de, askeri gücü de, Türkiye karşısında küçük ölçeklerdedir. Acaba Yunanlılar gerçeğin farkına varıp, Macron'un tahriklerinden kendilerini kurtarabilecekler mi? Yoksa kimsenin pek istemediği o çatışma gerçek haline mi dönüşecek?



Suna Kıraç vefat etti

Dün çok önemli bir vefat haberi de çeşitli çevrelerde üzüntüye sebep oldu. Vehbi Koç'un küçük kızı ve İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç vefat etmişti.

Vehbi Koç gerçek bir dost, vefalı bir arkadaş ve Türk özel sektörünün gerçekten öncü kişiliğiydi. Suna Kıraç da çok genç yaşından başlayarak babasının izinde ilerlemiş, hem Türk ekonomisine hem de sosyal yaşama büyük katkılar yapmıştı. O da babası gibi gerçek bir dost ve vefalı bir arkadaştı.



Başsağlığı dilekleri

Ancak kader onu toplum yaşamından kopardı. Yakalandığı hastalığa karşı eşi İnan Kıraç dünya ölçüsünde bir çaba ile, Suna'nın nefes almasını düne kadar başarabildi. Suna Kıraç'ın ablası Semahat Arsel'e, ağabeyi Rahmi Koç'a ve tabii ki eşi İnan Kıraç'a en içten başsağlığı dileklerimi sunarken, sabırlar diliyorum.

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