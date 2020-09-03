Muharrem İnce’nin “Memleket Hareketi” ya sonunda Kılıçdaroğlu’nu hedef alırsa...

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yarın Sivas'tan tarihi girişimini başlatıyor. İnce "Memleket Hareketi" adını verdiği bu girişimi "Bu bir umut hareketidir" diyerek tanımlamıştı. İçeriği tam bilinmeyen bu girişim bugün Muharrem İnce'nin "Madımak Oteli"ni ziyareti ertesinde başlıyor.



Yok sayılıyor

İnce'nin izleyeceği siyaset üzerinde tabii ki sayısız spekülasyon var. En fazla ağırlık taşıyan tahmin, İnce'nin sonunda CHP'nin yönetimini hedef alacağı şeklinde olandır... Çünkü İnce cumhurbaşkanı adayı olarak CHP'den fazla oy almış olmasına rağmen, Kılıçdaroğlu yönetimi kendisini adeta yok saymıştır. Son Kurultay'da da bu görünüm iyice ağırlık kazanmıştı.



İhraç edilir mi?

Muharrem İnce'nin 1000 gün sürmesi beklenen "Memleket Hareketi" hangi tarihte ve hangi noktada Kılıçdaoğlu yönetimi ile karşı karşıya gelecektir, bilemeyiz. Ancak Kılıçdaroğlu yönetiminin bu noktaya gelinmesini beklemeden Muharrem İnce'yi CHP'den ihraç etmesi de olmayacak bir ihtimal değildir. Nitekim bir eski CHP milletvekili Yalova'da iki parti üyesinin Muharrem İnce, kardeşi ve görevden alınan belediye başkanı Vefa Salman hakkında ihraç talebinde bulunduğunu iddia ediyor. Bilindiği gibi partiden ihraç Kılıçdaroğlu yönetiminin sık sık kullandığı bir müeyyidedir.



Alternatif çözümler

Siyasetin bazıları gerçek-ötesi bazıları da komik olan yanlarına gelince... Muharrem İnce'nin eylemi ne olursa olsun, CHP'nin görülebilir bir gelecekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yenerek bir seçim kazanması mümkün görülmüyor. Bu bakımdan Muharrem İnce'nin Türk iç siyasetinden çok Türkiye'yi hedef alan dış komplolara karşı bir tutum belirlemesi, herhalde daha etkili olacaktır. Bu açıdan İnce'nin Sivas'ta başlatacağı 1000 günlük umut hareketini, önce Paris'te, sonra da Atina, Kahire ve Dubai'de devam ettirmesi herhalde daha yararlı olur. Muharrem İnce böyle davranırsa, bakarsınız Kılıçdaroğlu da Pensilvanya'ya gider ve oradan alacağı destekle Avrupa'daki 15 Temmuz sığınmacılarını dolaşır. Sonuçta bekleyelim... Neler olacağını ancak böylece göreceğiz...

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