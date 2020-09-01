Sanki Fransa, Almanya ve Yunanistan’la NATO’da müttefik değiliz...

Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası ilişkilerde garip işler oluyor. Fransa ve Almanya, sanki NATO'da Türkiye ile müttefik değillermiş gibi, Yunanistan'ın arkasında Avrupa Birliği'ne dayalı adeta bir Haçlı cephesi oluşturuyorlar. Oysa Yunanistan da bir NATO üyesidir.



Gerçek ortada

Aslında bir noktada bu durum yararlıdır da... Çünkü bazı gafiller hala Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olabileceğini zannediyorlar. Bu şekilde bu gafiller de belki gerçeğin farkına varırlar. Bu gerçeği geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupa Birliği'nin bizi nasıl oyaladığını anlatırken pek güzel vurgulamamış mıydı?



Ölü bir ruh

Yunanistan, Fransa'nın tahriki ve Almanya'nın desteği ile şımarıklığa devam ederken herhalde bizim de NATO Konseyi'ni toplantıya çağırmamız doğru olacaktır. Bu toplantıda Macron'un "NATO'nun ruhu öldü" içerikli sözleri de tartışılır ve gerekli ruhlar çağrılarak anlaşmazlığa bir çözüm aranır.



Ayıplı ittifak

Ne var ki bütün bu durumlar ve Türkiye'yi bir köşeye sıkıştırmak için Fransa'nın, Almanya'nın, Yunanistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Mısır'ın oluşturdukları duvarlar, bizdeki belirli kesimlerin umurunda bile değil. Onların derdi, AK Parti iktidarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ne yapıp edip devirmek... Bunun için Atatürk'ün adını da kullanmaktan çekinmiyorlar. Bu belirli kesimleri Kurtuluş Tayiz Akşam'daki "30 Ağustos ve Biden Koalisyonu" başlıklı yazısında çok doğru tahlil etmişti. Bu yazının bazı bölümlerini hatırlayalım:



Biden koalisyonu

"Garip bir muhalefetimiz var. Daha doğrusu Erdoğan karşıtı koalisyon. Bu koalisyonun ipleri ABD'ye kadar uzanıyor. Biden'ın açıklamaları, bu koalisyonu yeterli açıklıkta deşifre etmişti. CHP'nin başını çektiği bu koalisyon, kaç gündür, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kutlama yasağı getirildiği yalanıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yükleniyor. ABD'nin 'terör devleti'ne 'dur' diyen, Akdeniz'de 'Mavi vatan'ı savunan, ikinci bir 'Sevr'e geçit vermeyen Erdoğan'ı 30 Ağustos'u yasaklamakla suçluyorlar!"



Tek amaç var

"Şu gerçeği görelim; muhalefetin ya da yeni adıyla 'Biden koalisyonu'nun tek bir amacı var; o da Erdoğan'ı devirerek ABD'nin Ortadoğu ve Türkiye politikalarının önünü açmaktır. Yoksa Atatürk'e, 30 Ağustos Zafer ruhuna bağlılıkları kocaman bir yalan sadece. Zamanla bu gerçeğin çok daha net görüleceğini ve anlaşılacağını düşünüyorum."

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