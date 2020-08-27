Yunanlılar acaba mezarlıkta ıslık çalmayı mı seviyorlar?

Yunan Başbakanı Miçotakis, sanki ülkesinin tüm sorunlarını halletti ve sanki Yunanistan'ı Almanya'nın ipoteğinden kurtardı da, şimdi Türkiye ile savaş çıkartmasına sıra geldi... Yunan karasularını 6 milden 12 mile çıkartma kararı, açıkçası Miçotakis'in kaşındığını gösteriyor. Doğu Akdeniz'e dönük heveslerini de Fransa'nın Macron'u körükledikten sonra sıra galiba Ege'ye geldi.



30 Ağustos geliyor

30 Ağustos yaklaşırken Türkiye'yi böylesine açık biçimde kışkırtmak acaba hangi akla sığıyor. Yunanistan'ın bundan önce Türkiye'yi hedef alan hayallerinin sonucu, Atina'daki 1924 askeri darbesi olmadı mı? Türkiye'yi Kurtuluş Savaşı'na itip, sonra da Anadolu'dan kaçanların liderleri, Atina'da kurşuna dizilmedi mi? Ya da 1974'teki Kıbrıs Harekatı sayesinde Yunanistan'daki Albaylar Cuntası sona ermedi mi?



Adalar silahlandırıldı

Bu Miçotakis'e ve bitleri kanlanmış belirli Yunanlı fonksiyonerlere yakın tarihi hatırlatmak, acaba bir yarar sağlar mı? Yoksa ne olursa olsun, Yunanistan Türkiye ile bir savaş yapmayı mı planlıyor? Acaba bu durumda bizim de 12 Adalar'ın silahlandırılmasını bahane edip, bunların Anadolu karasına yakın olanlarını zapt etmemiz mi gerekecek?



Erdoğan konuşmuştu

Acaba Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt'in yıldönümünde yaptığı konuşmadan habersiz mi? Galiba bu konuşmanın bazı bölümlerini Miçotakis'e hatırlatmak yararlı olacaktır: "Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşmaları mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değil. Hiçbir zaman zalime boyun eğmedik. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi çirkin kumpasa yönelirlerse yönelsinler. Her defasında milyonları karşılarında bulacaklar. Türkiye artık sabrı sınanacak bir ülke olmadığını herkes görecek."



"Hakkımızı alırız"

"Yaparız diyorsak yaparız. Bedeli ne ise öderiz. Çünkü biz bu topraklarda misafir değiliz. Bu toprakların üstünde ne varsa altında yatanların eseridir. Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Türkiye Akdeniz'de, Ege'de hakkı olan neyse onu alacaktır."

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