Doğalgazın kullanıma gireceği 2023 yılı o kadar yakın ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Karadeniz'de bulunan doğalgaz 2023'te kullanıma hazır olacak" dedi ya... Belirli kesimler 2023'ün asırlar kadar uzak olduğunu iddia ederek, "Bu doğalgazdan yaşam süremiz içinde yararlanamayacağız" diyorlar ve olayı hafife alıyorlar.



Zaman geçiyor

Oysa zaman öylesine hızla geçiyor ki, çok uzak gibi görülen aşamalar bir anda gelip geçiyor. Düşünün ki AK Parti'nin iktidar olmasının üzerinden 18 yıl geçti. Bu süre içinde örneğin çift taraflı yolların sayısı 27 bin kilometreye ulaşmış. Oysa 1980 yılında çift taraflı yol denilince aklımıza sadece İstanbul ile İzmit arasındaki yol gelirdi. Galiba toplam 40 kilometreydi.



Neler yapıldı

İstanbul Boğazı'nın altından iki yerde geçiş veya 3'üncü Boğaz Köprüsü ya da İzmit Körfezi'nin bir köprü ile geçilmesi... Unutmayalım ki 2023'te Çanakkale Köprüsü de bitmiş olacak. Belki Kanal İstanbul'da da önemli aşamalar geride kalmış olur...



Doğu Akdeniz

Bundan kısa süre önce birisi Türkiye'nin Libya ile anlaşarak Doğu Akdeniz'i "Mavi Vatan" şeklinde göreceğini söyleseydi, inanır mıydınız? Ya da, bir kaset komplosu ile CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun da selefi Deniz Baykal gibi her girdiği seçimden yenik olarak çıkacağını tahmin edebilir miydiniz?



Biraz sabır

Kısacası 2023'e çok uzak bir tarih olarak bakmamalıyız. O yıl Karadeniz'de bulunan doğalgaz kullanıma hazır olduğunda, hepimizin aile bütçelerimizdeki hem ısınma hem de elektrik faturalarında hatırı sayılır ucuzlamalar olacaktır. Düşünün ki bize göre çok az nüfuslu (5.8 milyon) olan doğalgaz zengini Türkmenistan'da kimse elektrik ve ısınma için para ödemiyor. Her yıl devlete ödenen 50 dolar karşılığı para ile bütün borçlar ödenmiş oluyor. Bizim nüfusumuz 83 milyon olmasaydı, biz de benzer uygulamaları herhalde görürdük.



Acıklı ve komik

Uzun yıllar sonunda önümüze açılan ufuktan ötürü sadece mutlu olmalıyız. Türkiye doğalgaz zengini bir ülke olursa ekonomide hemen her şey değişecektir. Ortaya çıkan zenginliklerden muhalif ve muvafık hepimiz yararlanacağız. Bu bakımdan belirli kesimlerin doğalgaz müjdesi yüzünden mateme girmeleri sadece acıklı ve komiktir.

