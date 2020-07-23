Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı Türkiye için heba edilmemesi gereken bir şanstır

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılının bilançosunu seslendirirken, birbirinden çok farklı siyasi görüş sahibi arkadaşlarım onu dikkatle dinliyorlardı.



Hayranlıklar

Cumhurbaşkanı'nın konuşması bittikten sonra, biz dinleyiciler bir araya geldik. Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. Hepimiz hayranlığımızı ve minnetimizi seslendirmekte yarışıyorduk. Bazılarımız "Ne yapıp yapmalı ve Erdoğan'ın 2023'ten sonra da Cumhurbaşkanı olarak kalması sağlanmalı" şeklinde açıklıyorduk düşüncemizi.



Bir şanstır

Gerçekten de Recep Tayyip Erdoğan sade siyaset için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlığı ve dirliği açısından da bir şanstır. Kafasına koyduğu hedeflere mutlaka ulaşmakta, hayal bile edilmeyen projeleri gerçekleştirmekte, ayrıca dünya sahnesindeki diğer aktörlerle hiç komplekssiz eşit ilişkiler kurmaktadır.



Yatırımlar

Erdoğan'ın iktidarı döneminde İstanbul Boğazı'nın altından geçmek, dünyanın en büyük havaalanına sahip olmak, İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indirmek, Körfez'i köprü ile geçmek gerçek olmuştur. Önümüzdeki dönemde Çanakkale de köprü ile geçilecek ve Kanal İstanbul ile Boğazlar'ın trafiği oraya aktarılacaktır. Bu arada Şehir Hastaneleri, Millet Bahçeleri de yapılacaktır.



Kıymet bilmek

Hepimiz bir ağızdan bunları söylerken, her cümlenin sonunda "Erdoğan'ın kıymetini bilmeliyiz. Türkiye'nin eline geçen bu şansı ziyan etmemeliyiz" diyorduk.



Aklın yolu

Tabii ki siyasetin kuralları duygusallığa pek yer vermiyor. Ama Türkiye'nin sahip olduğu ve her geçen gün yeni hizmetlerle kendini hatırlatan bu şansı heba etmemek için gerekeni yapmalıyız. Bir ucu Libya'da, bir ucu Suriye'de, bir diğer ucu da Kuzey Irak'ta bulunan askeri varlığımız, havacılıkta ve savunma sanayiindeki atılımlarımız, FETÖ'ye karşı verilen mücadele ve bu gibi hususlar ortadadır. Aklın yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'ten sonra da görevde kalmasını işaret ediyor.

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