Meğer Trump herkesten önce Macron’un her şeyi kokuttuğunu söylemiş

Bozuk saatler bile günde iki defa zamanı doğru gösterirlermiş ya... Başkan Trump'ın 17 ay boyunca Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'nı yapan ve azledilince de yazdığı kitapla kinini satırlara döken John Bolton, Fransız Cumhurbaşkanı Macron hakkında Trump'ın ne düşündüğünü çok açık biçimde yazmış. Bolton'un "Olayın Gerçekleştiği Oda" adıyla piyasaya sürülen kitabında, Trump'ın Macron için "Dokunduğu her şey insan dışkısına sarıyor" ifadesini kullandığı belirtildi.



Muhalif bir ses

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Akdeniz ve Libya'da Türkiye'yi karşısına alan politikasına içeriden de oldukça sert eleştiriler yükseliyor. Paris Jeopolitik Araştırmaları Merkezi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, Libya'nın doğusundaki terör örgütü lideri Hafter'i tehlikeli biri olarak nitelendirerek, "Fransa, Libya hususunda kendini izole etti. Fransa'nın Hafter'i desteklemesi saçmalık. Üstelik Hafter oyun dışı kaldı" dedi.



Ankara'ya yaklaşmalı

Fransa'nın Libya'da artık politikasını değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Saint-Prot, "Sadece (Libya Başbakanı Fayiz) es-Serrac'a destek vermeli. İnsan haklarına bağlı olduğunu söyleyen Fransa, Libya'da bulunan toplu mezarları gözönünde bulundurmalı. Fransa siyasetini tamamen değiştirmeli ve Ankara'ya yaklaşmalı. Türkiye'ye karşı savaş açmanın anlamı yok" diye konuştu.



Sömürgeciler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hafter'in Libya halkı karşısında gerilemesi sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözde açıklamalarının artması tesadüf değildir" ifadelerini kullandı. Çelik, Fransa'nın darbeci Hafter ve milislerine arka çıktığını, hatırlatarak, "Libya'nın geleceğine Fransa değil Libya halkı karar verecektir. Cumhurbaşkanımız, Libya halkının meşru iradesini desteklemektedir. Sömürgecilerin Afrika'da elini kolunu sallayarak gezdiği dönemler geride kalmıştır" değerlendirmesini yaptı.

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