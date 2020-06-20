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Haberler Mehmet Barlas Siyasi hainlere Amerika’da da bizde de hiç güvenilmiyor
MEHMET BARLAS
Siyasi hainlere Amerika’da da bizde de hiç güvenilmiyor

Siyasi hainlere Amerika’da da bizde de hiç güvenilmiyor

20.06.2020, Cumartesi
Tarih dün başlayıp bugün biten bir zamanın öyküsü değildir. Ne zaman başladığı tam olarak bilinmese de, hiç bitmeyeceği kesindir. Aklı başında ve bilinçli insanlar için tarih, yaşanılanlardan ders almak için fırsat yaratır. Değişik aktörlerin farklı zamanlarda aynı hataları yapmaları, tarihten ders almak isteyenler için fırsat yaratır. Bu aktörlerin en fazla rastlanılanlarından biri de ihanet etmeyi ilkelilik zanneden hainlerdir.

Bolton olayı
Uluslararası siyaset dünyasının son haini Başkan Trump tarafından azledilen ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton değil midir? Trump'tan önceki yönetim tarafından da kızağa çekilen Bolton'u Trump yeniden göreve taşımış ama sonunda o da Bolton'un işine son vermiştir. Ve şimdi Bolton yazdığı kitap ve verdiği söyleşiler ile Trump'ın başkan olmaya ehil biri olmadığını iddia etmektedir.

Akılsız adam
Bu adamın akılsızlığının ölçüsünü vermek için dün onun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir diktatör olarak gördüğünü ve Trump'ı diktatör Erdoğan'a taviz vermekle suçladığını hatırlatmıştım. Bolton gerçekten akılsız olduğu için Trump ile Erdoğan arasındaki yakınlaşmanın, ajan papaz Brunson'un Amerika'ya iadesi ertesinde başladığını görememiştir. Ve bu akılsız adam Çin lideri Şİ Cinping ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aynı kefeye koyup "Diktatörler" diye anmıştır.

Güvenilmez bir kişi
Bu Bolton'un iddialarının yeni bir başkanlık seçimine hazırlanan Trump'ı ne yönde etkileyeceğini merak ediyordum. Dün internette Bolton'un yorumlarına karşı seslendirilen binlerce tepkiyi gözden geçirdim. Gördüm ki kimse Bolton'u ciddiye almıyor. Trump'a oy vermeyi düşünenler için Bolton söylediklerine güvenilmeyen bir kişi... Hatta bazıları Bolton'un bıyıklarının bile bu adama fazla geldiğini düşünüyor...
Bizde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihanet edenlerin tutulma oranlarını bildiğimiz için, Bolton'un itibarının düşük olması beni şaşırtmadı...
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