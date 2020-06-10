Ülkenizin gelişmişlik ölçüsünü kolayca anlamanın yöntemi

Bir ülkenin ne kadar geliştiğini anlamanın yolları vardır... Yaşadığımız ve geride bıraktığımız yıllar, bu konuda bizleri adeta uzman kıldı. Türkiye'nin gelişmişlik sürecine girmeyi hayal ettiği dönemlerle bugünün farkı o kadar açık ki, galiba bu konuda uzman olmaya da pek gerek yok. Mesela dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısı vardı. Bu toplantıda alınması beklenen kararlara ilişkin haberler de şöyleydi:



Beklentiler

15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen kısıtlamaların kontrollü olarak ay sonuna kadar sonlandırılması ve düğünlerle ilgili kararların alınması bekleniyor...



Geri kalmışlık

Bugün Suudi Arabistan yahut Mısır veya Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olsaydınız ve ülkenizde bizimkine benzer bir kabine toplantısı yapılsaydı, acaba ne tür beklentiler içinde olurdunuz? Bırakın bu gerçekten gelişmemiş üç ülke vatandaşlarının beklentilerini... Acaba Suudi Veliahdı'nın hangi ayıbı kapatılacak veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başbakanı Londra'ya kaçan eşinin peşinden kiralık katiller gönderdi mi? Bu tür meraklarınız olurdu.



Amerika örneği

Ya da çok gelişmiş Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşı olarak Beyaz Saray'daki önemli bir toplantıdan ne tür kararlar çıkmasını beklerdiniz? Mesela Genelkurmay Başkanı ayaklanmacılara müdahale etmemek için Başkan Trump'la acaba kavga edecek mi?

Bu tür çeşitlemeler ülkenizin kıymetini anlamanıza yardım eder. Hele sosyal medyadaki troller muhalefet adına ülkeyi yerden yere vuruyorlarsa, anlayın ki ülkeniz gerçekten gelişmiştir.

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