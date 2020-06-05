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Haberler Mehmet Barlas Bir liderin en büyük başarısı seçtiği isimlerin halk tarafından beğenilmesidir
MEHMET BARLAS
Bir liderin en büyük başarısı seçtiği isimlerin halk tarafından beğenilmesidir

Bir liderin en büyük başarısı seçtiği isimlerin halk tarafından beğenilmesidir

05.06.2020, Cuma
MetroPoll Araştırma Şirketi'nin Mayıs 2020 tarihli "Türkiye'nin Nabzı" araştırmasına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar siyasi beğeni listesindeki sıralamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hemen arkasından geliyorlarmış. MetroPoll'ün beğeni listesine nisan ayında 4'üncü sıradan giren Soylu, mayısta 3'üncü sıraya yükselmiş, mayısta sorulan Akar ise listeye 5'inci sıradan giriş yapmış durumdaymış.

Daha kalabalık olmalı
MetroPoll'ün bu bulguları beni hiç şaşırtmadı ama bu listeyi eksik buldum. Şöyle ilk bakışta benim yapacağım listenin beğenilen bakanlar listesi çok daha kalabalık olurdu. Örneğin Sağlık Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Turizm Bakanı da mutlaka beğenilen bakanlar listesine girerlerdi.

Erdoğan'ın başarısı
Bu durum doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısıdır. Cumhurbaşkanı demek ki kabineyi kurarken görevlerini en iyi yapabilecek isimleri seçmekte başarılı olmuştur. Bir siyasi liderin başarısı ölçülürken, atadığı isimlerin görevleri ile uyumlu ve başarılı olmaları da ön planda yer alır.

Davutoğlu ve Babacan
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte bakan yaptığı ve hatta cumhurbaşkanı yaptığı isimlerin bugünkü durumları da hatırlanmalıdır. Özellikle Davutoğlu ve Babacan'ın şimdi yeni partilerin kurucuları olarak Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hedef alan tutumları da ilgi çekici değil midir? Bunlar geçmişte kendilerinin görev aldığı dönemlerde AK Parti'nin başarılı olduğunu kendilerinden sonra ise başarısızlığın başladığını söylüyorlar.

Gülünç oluyorlar
Bugünün beğenilenler listesindeki isimlerin gelecekte Babacan ve Davutoğlu'nun durumuna düşmemeleri gerekiyor. Abartılı biçimde kendilerini öven ve kendilerini bakan yapan Erdoğan'ı yok sayan bu isimler gülünç olmuyorlar mı?
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