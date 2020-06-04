Kabine toplantısında alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalıdır

Önceki gün Ankara'da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Aylar sonra ilk kez yapıldığı için, önemli konularda kararlar alınması bekleniyordu. Koronavirüs günlerinin en yoğun olduğu dönemi İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı, bu Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık yapıyordu.



Cumhurbaşkanı millete hitap ediyordu

Açıkçası toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar4 karşısına geçip alınan kararları milletle paylaşacağını sanıyordum. Çünkü Cumhurbaşkanı İstanbul'da yapılan bu tür önemli toplantılar sonrasında, alınan kararları milletle paylaşmıştı. Bu şekilde alınan en zecri tedbirler bile halk tarafından hemen benimsenmiş ve bunlara çok büyük ölçüde uyulmuştu.



Önemli bildiri

Aylar sonrasında ilk kez yapılan MGK toplantısının kararları da aynı şekilde değerlendirilecek zannediyordum. Toplantı sonrasında bir bildiri yayınlandı ve televizyon kanallarında haberciler tarafından okundu... Açıkçası kimse bu bildirinin ayrıntılarına inip, Türkiye'nin nelerle karşılaşabileceğini tartışmadı. Oysa bu bildiride çok önemli başlıklar vardı. Mesela Libya sorunu şu şekilde ele alınmıştı:



Libya meselesi

"-Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz'deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş; ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir."



Terörle mücadele

Bunun gibi terör örgütleriyle ilgili olarak şöyle deniliyordu: "-Milli birlik ve beraberlik ile bekayı tehdit eden PKK/ KCK-PYD/YPG, DEAŞ VE FETÖ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği" vurgulanıyordu...



Kabine toplanacak

Önümüzde kabine toplantısı var Ankara'da... Mesela hafta sonu sokağa çıkma yasağının ne olacağı da bu toplantıda kararlaştırılacak. Dilerim Cumhurbaşkanı Erdoğan artık gelenek haline dönüştürülmesi gereken davranışını tekrarlar ve Millete hitap ederek kabinede alınan kararların etkin olmalarını sağlar.

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